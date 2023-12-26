В Беларуси проведут республиканский конкурс на лучшего военного руководителя

Созданный три года назад, этот институт сейчас активно развивается. В августе было презентовано пособие «Военно-патриотическое воспитание учащихся», которое стало для педагогов настоящим помощником. В издании представлены теория и практика организации работы по военно-патриотическому воспитанию, разъяснены его основные направления, формы и методы. Значительно расширилась в Беларуси и сеть военно-патриотических клубов. Если в начале года по стране их было 38, то сегодня более 50-ти.