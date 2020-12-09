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Звонят в мессенджерах и представляются сотрудниками банка. Новый вид телефонного мошенничества появился в Беларуси

09 декабря 2020 06:26
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Новости Беларуси. Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты в стране. В категорию наиболее доверчивых попадают, как правило, студенты и пенсионеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звонят в мессенджерах и представляются сотрудниками банка. Новый вид телефонного мошенничества появился в Беларуси-1

Суть злоумышленных манипуляций остается неизменной: преступники стремятся выудить реквизиты банковских карт и похитить деньги. Белорусам звонят, чаще всего используя один из популярных мессенджеров, представляются сотрудниками банка и под предлогом якобы срочно спасти денежные средства от хищения просят назвать персональные данные.

К сожалению, такие преступления довольно непросто раскрыть, так как злоумышленники находятся за границей.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

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