Звонят в мессенджерах и представляются сотрудниками банка. Новый вид телефонного мошенничества появился в Беларуси

Новости Беларуси. Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты в стране. В категорию наиболее доверчивых попадают, как правило, студенты и пенсионеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть злоумышленных манипуляций остается неизменной: преступники стремятся выудить реквизиты банковских карт и похитить деньги. Белорусам звонят, чаще всего используя один из популярных мессенджеров, представляются сотрудниками банка и под предлогом якобы срочно спасти денежные средства от хищения просят назвать персональные данные.

К сожалению, такие преступления довольно непросто раскрыть, так как злоумышленники находятся за границей.