Звонят через Viber и представляются сотрудниками банка. Как понять, что вам звонит мошенник?

Новости Беларуси. В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества посредством телефонных мессенджеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники стали звонить жертвам через Viber.

Представляясь сотрудниками банка, они пытаются узнать у граждан данные их карточек или разного рода коды и пароли.

При этом звонки могут совершаться с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра того или иного банка с использованием официального логотипа. Все дело в том, что похитители используют специальное программное обеспечение, которое подменяет номера.