Прямой эфир

Звонят через Viber и представляются сотрудниками банка. Как понять, что вам звонит мошенник?

15 января 2021 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества посредством телефонных мессенджеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники стали звонить жертвам через Viber.  

Представляясь сотрудниками банка, они пытаются узнать у граждан данные их карточек или разного рода коды и пароли.  

При этом звонки могут совершаться с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра того или иного банка с использованием официального логотипа. Все дело в том, что похитители используют специальное программное обеспечение, которое подменяет номера.  

Звонят через Viber и представляются сотрудниками банка. Как понять, что вам звонит мошенник?-1

При этом, как правило, мошенники уже обладают начальной информацией о человеке и используют ее для создания у клиента доверия. Все сводится к просьбе назвать недостающие цифры карточки либо пройти по ссылке, пришедшей на мобильный телефон.

Будьте бдительны и с осторожностью относитесь к неизвестным звонкам.  

Читайте также:

«Более чем 630 эпизодов». В Беларуси завершили расследование уголовного дела о хищении денег с банковских карт

Андрей Швед: в прошлом году количество киберпреступлений выросло в 2,5 раза

20-летний хакер из Белоозёрска похитил более 56 тысяч долларов

# Интернет-мошенничество # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?
15 января 2021 06:35

«Каждый находит себя здесь по-разному». Кто живёт в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря?

«Эти люди никогда не предадут». Портрет жителя Заводского района составил глава администрации района
15 января 2021 06:19

«Эти люди никогда не предадут». Портрет жителя Заводского района составил глава администрации района

В районе Чижовки и «Минск-Мира» появятся новые улицы. Как их назовут?
14 января 2021 22:08

В районе Чижовки и «Минск-Мира» появятся новые улицы. Как их назовут?