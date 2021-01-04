Андрей Швед: в прошлом году количество киберпреступлений выросло в 2,5 раза

Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед рассказал Александру Лукашенко о предложениях по изменению законодательства в отношении проявления экстремизма. Генпрокуратура предлагает усилить ответственность. К слову, уличные противостояния на улицах страны негативным образом сказались на количестве киберпреступлений. Александр Лукашенко: пандемия из чисто медицинской проблемы стала геополитической

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Речь идет о том, что правоохранители, значительная часть, были отвлечены на пресечение этих беспорядков на наших улицах. А в это время кибермошенники воровали деньги с карт-счетов пенсионеров, других граждан, лишали целые семьи заработной платы, притом в прошлом году количество таких преступлений выросло в 2,5 раза. Очень важно говорить людям, профилактировать, разъяснять то, что нельзя давать свои сведения посторонним лицам, соответственно, попадать в поле зрения этих мошенников. Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности