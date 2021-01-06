«Более чем 630 эпизодов». В Беларуси завершили расследование уголовного дела о хищении денег с банковских карт

Новости Беларуси. 300 уголовных дел за три года. В Беларуси завершено расследование масштабного уголовного дела о хищении денег с банковских платежных карт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, несколько молодых людей, проживающих на территории Украины, приобретали на нелегальных форумах в интернете реквизиты доступа к учетным записям пользователей социальных сетей. После этого от имени реальных владельцев страниц, они вели переписку с их друзьями. В ходе общения злоумышленники выманивали информацию, необходимую для совершения хищений с банковских карт. Предлоги для этого были на первый взгляд адекватными, учитывая доверие к тому, кто якобы отправлял сообщение.

Для сокрытия следов, молодые люди использовали счета в платежных сервисах, зарегистрированные на подставных лиц, а также различные технологии, которые не позволяли установить их реальное местоположение. Таким образом компания длительное время скрывалась от правоохранителей.