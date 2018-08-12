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Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа: в час можно будет увидеть до 110 падающих звезд

12 августа 2018 13:41
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Новости Беларуси. И последнее. Звездный дождь прольется над всей планетой предстоящей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа: в час можно будет увидеть до 110 падающих звезд -1

С наступлением темноты в небе начнется красивейшее явление – традиционный августовский звездопад. Сегодня пик активности. По прогнозам международной метеорной станции в час можно будет увидеть до 110 падающих звезд. Причем, для наблюдения за метеорным потоком не потребуется даже специальная оптика. Правда, делать это лучше всего вдалеке от больших городов.

Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа: в час можно будет увидеть до 110 падающих звезд -4

Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа: в час можно будет увидеть до 110 падающих звезд -6

# Природные явления # общество # Фотофакт

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