Звездопад Персеиды в ночь на 13 августа: в час можно будет увидеть до 110 падающих звезд

Новости Беларуси. И последнее. Звездный дождь прольется над всей планетой предстоящей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И последнее. Звездный дождь прольется над всей планетой предстоящей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С наступлением темноты в небе начнется красивейшее явление – традиционный августовский звездопад. Сегодня пик активности. По прогнозам международной метеорной станции в час можно будет увидеть до 110 падающих звезд. Причем, для наблюдения за метеорным потоком не потребуется даже специальная оптика. Правда, делать это лучше всего вдалеке от больших городов.