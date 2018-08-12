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История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

12 августа 2018 12:00
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Новости Беларуси. День строителя отмечают 12 августа в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником-1

С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко. «История отечественной строительной индустрии помнит немало примеров самоотверженного труда, вызывающих чувство гордости и искреннего восхищения. Люди, выбравшие эту профессию, всегда пользовались заслуженным уважением в обществе. Во многом благодаря их таланту и стараниям преображается облик нашей Беларуси, возводятся комфортные микрорайоны, уютные детские сады и школы, современные спортивные арены».

История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником-4

К своему профессиональному празднику в отрасли подошли с хорошими результатами. 2018-ый обещает стать рекордным по строительству жилья. До 10 тысяч квартир в год планируют возводить для многодетных. Только за первое полугодие для этой категории граждан в Беларуси введено 240 тысяч квадратных метров. И это почти втрое больше, чем в 2017-ом.

История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником-7

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Сегодня по полугодью выполнено строительно-монтажных работ на 5 миллиардов 130 миллионов рублей. Это к уровню прошлого года составило 108,4 %. Достаточный рост. Наш вклад в ВВП страны составил плюс 0,4 %, при 9,5 минуса в прошлом году. Сегодня мы на третьем месте по вкладу ВВП, впереди нас только обрабатывающая промышленность и оптовая торговля.

История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником-10

=Работники строительного комплекса вносят значительный вклад в развитие экономики. Расширяется география экспорта услуг. Рост за первое полугодие составил 15 %.

История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником-13

# Профессии # общество # Анатолий Черный # Фотофакт

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