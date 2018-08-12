Прямой эфир

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»

12 августа 2018 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минное поле, веревочный городок и полоса разведчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-1

Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка». Ребята прикоснулись к военному ремеслу в формате соревнования и показали силу духа, сноровку и волю к победе.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-4

Вот уже второй год к ряду на территории лагеря «Купалинка» проходит игра «Зарница» – самая настоящая школа мужества. Дети демонстрируют силу и боевой дух, хорошенько сдобренный азартом юности. Что примечательно, игра сводная – принимают участие в ней команды сразу из нескольких оздоровительных лагерей: соревнуются ребята из «Купалинки», «Зубренка на Волме», «Смены» и «Горизонта». В каждой команде по 15 человек. Все задания проходят на время. Ребята воодушевлены, ведь трофей переходящий и победитель будет принимать «Зарницу» в 2019 году, а это дело ответственное.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-7

«Зарница» – игра не такая уж и детская: участники демонстрируют высокую физическую подготовку, умение работать в команде и победу над страхом. Так, например, пикет «веревочный городок» – ребята в нескольких метрах над землей на скорость перебираются по раскачивающимся балкам. С интересом рассматривают учебные противотанковые мины, преодолевают тропу разведчика и перетягивают канат с бойцами спецназа. К слову, не безуспешно.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-10

А вот такими огнями десантные войска обозначают место для сбрасывания груза с земли. Сегодня все можно увидеть воочию, прикоснуться и попробовать на яву.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-13

У ребят все по-настоящему. Тут тебе и возможность пообщаться с настоящим боевым оружием: собрать-разобрать на время боевой автомат, ну или перспектива прогуляться по настоящему минному полю. Найти и обезвредить учебную противотанковую мину, которая, к слову, отличается от настоящей лишь отсутствием в ней взрывчатого вещества.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-16

Ян Цацура:
Много впечатлений. Было тяжеловато. Большой участок. Две мины в начале – за тем две в конце.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-19

В «Купалинку» приехали солдаты и военные. Показательное выступление представили бойцы спецназа, спасатели и кинологи. Дети остались в восторге от зрелищности и масштабности. Интенсивную поддержку оказали военнослужащие пятой отдельной бригады специального назначения сил спецопераций, отделение по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД администрации Заводского района г. Минска совместно с военнослужащими роты специального назначения военной части 3214 и военнослужащими кинологами военной части 5448. Военную кухню организовали бойцы 14-го отдельного полка правительственной связи комитета госбезопасности РБ - солдатской кашей, чёрным хлебом и чаем угостили всех желающих. Организаторы впрямь постарались, ведь истинная цель проведения военно-патриотических игр лежит не на поверхности.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-22

Олег Дроздов, начальник оздоровительного лагеря «Купалинка»:
У меня на сегодняшний день есть возможность помочь воспитать или зародить зернышко служения отчизне у большого количества детей. Это очень важно для того, чтобы поднять на высокий уровень именно видение того, насколько важно попасть в армию, насколько это меняет мужчину. Ребята сегодня соприкасаясь с этим, видя все это, пробуя себя, безусловно, получают удовольствие. И на сегодняшний день очень важно именно патриотическое воспитание, чтобы дети вырастали с любовью к своей земле.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-25

Организаторы верят, что с каждым годом игра будет становиться только лучше и масштабнее, собирая лучших из лучших и пробуждая в юных сердцах благую цель – служить родной земле.

Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»-28

# Игры # общество # Ян Цацура # Олег Дроздов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»
12 августа 2018 12:47

Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»

История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником
12 августа 2018 12:00

История индустрии помнит примеры самоотверженного труда: Александр Лукашенко поздравил строителей с профессиональным праздником

«Я к этому заводу уже привык»: в Бобруйске чествовали семьи, стаж работы которых достигает 100 лет
11 августа 2018 18:34

«Я к этому заводу уже привык»: в Бобруйске чествовали семьи, стаж работы которых достигает 100 лет