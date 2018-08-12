Военное ремесло в формате соревнования: игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка»

Новости Беларуси. Минное поле, веревочный городок и полоса разведчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла в лагере «Купалинка». Ребята прикоснулись к военному ремеслу в формате соревнования и показали силу духа, сноровку и волю к победе.

Вот уже второй год к ряду на территории лагеря «Купалинка» проходит игра «Зарница» – самая настоящая школа мужества. Дети демонстрируют силу и боевой дух, хорошенько сдобренный азартом юности. Что примечательно, игра сводная – принимают участие в ней команды сразу из нескольких оздоровительных лагерей: соревнуются ребята из «Купалинки», «Зубренка на Волме», «Смены» и «Горизонта». В каждой команде по 15 человек. Все задания проходят на время. Ребята воодушевлены, ведь трофей переходящий и победитель будет принимать «Зарницу» в 2019 году, а это дело ответственное.

«Зарница» – игра не такая уж и детская: участники демонстрируют высокую физическую подготовку, умение работать в команде и победу над страхом. Так, например, пикет «веревочный городок» – ребята в нескольких метрах над землей на скорость перебираются по раскачивающимся балкам. С интересом рассматривают учебные противотанковые мины, преодолевают тропу разведчика и перетягивают канат с бойцами спецназа. К слову, не безуспешно.

А вот такими огнями десантные войска обозначают место для сбрасывания груза с земли. Сегодня все можно увидеть воочию, прикоснуться и попробовать на яву.

У ребят все по-настоящему. Тут тебе и возможность пообщаться с настоящим боевым оружием: собрать-разобрать на время боевой автомат, ну или перспектива прогуляться по настоящему минному полю. Найти и обезвредить учебную противотанковую мину, которая, к слову, отличается от настоящей лишь отсутствием в ней взрывчатого вещества.

Ян Цацура:

Много впечатлений. Было тяжеловато. Большой участок. Две мины в начале – за тем две в конце.

В «Купалинку» приехали солдаты и военные. Показательное выступление представили бойцы спецназа, спасатели и кинологи. Дети остались в восторге от зрелищности и масштабности. Интенсивную поддержку оказали военнослужащие пятой отдельной бригады специального назначения сил спецопераций, отделение по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД администрации Заводского района г. Минска совместно с военнослужащими роты специального назначения военной части 3214 и военнослужащими кинологами военной части 5448. Военную кухню организовали бойцы 14-го отдельного полка правительственной связи комитета госбезопасности РБ - солдатской кашей, чёрным хлебом и чаем угостили всех желающих. Организаторы впрямь постарались, ведь истинная цель проведения военно-патриотических игр лежит не на поверхности.

Олег Дроздов, начальник оздоровительного лагеря «Купалинка»:

У меня на сегодняшний день есть возможность помочь воспитать или зародить зернышко служения отчизне у большого количества детей. Это очень важно для того, чтобы поднять на высокий уровень именно видение того, насколько важно попасть в армию, насколько это меняет мужчину. Ребята сегодня соприкасаясь с этим, видя все это, пробуя себя, безусловно, получают удовольствие. И на сегодняшний день очень важно именно патриотическое воспитание, чтобы дети вырастали с любовью к своей земле.