Встречаем Новый год на природе. 5 лайфхаков

Вы можете заказать обогревательные пирамиды, они работают от газа. И если вы 4 штуки себе закажете, вам будет достаточно долгое время тепло.

Ольга Бай, организатор мероприятий: Если вы решили праздновать Новый год на улице, то первое, что я бы посоветовала, это организовать себе план Б на случай непредсказуемых погодных условий. Мы живём в стране с нестабильной погодой. Вы никогда не можете на 100% оценить, насколько комфортно вам будет находиться на улице.

Обязательно продумайте, в чём вы будете одеты. Мне кажется, на улице главное правило – не красиво, как обычно мы в Новый год наряжаемся, а практично, тепло, надёжно. При подготовке праздничного стола я бы посоветовала акцентировать внимание на тёплых напитках. Если у вас нет возможности готовить их сразу на месте, то запастись или термосами, или горелками, опять же, газовыми с кастрюлями, где вы можете это приготовить.

Можно организовать какой-то квест. Собраться, например, за 2-3 часа до Нового года, проходить какие-то станции, к примеру, выполнять какие-то задания, например к 12 часам приближаться там, где будет праздничный стол, и выдвинуться дальше.

Здесь важнее всего ваше настроение. Если оно у вас есть, у вас соберётся крутая компания, где бы вы не праздновали и не встречали Новый год, у вас всё получится на ура.