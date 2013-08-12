Звездный дождь 12 августа вечером можно будет наблюдать в небе над Беларусью

Новости Беларуси. Время загадывать желания. 12 августа звездный дождь поздно вечером раскрасит ночное небо над Беларусью. Самый зрелищный метеорный поток года - Персеиды - достигнет максимума - до 100 ярких метеоров в час.

Они входят в земную атмосферу на скорости около 20 км в секунду и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый яркий след. Свечение некоторых особенно ярких небесных тел длится до нескольких секунд.

За час можно заметить до 100 падающих небесных светил и загадать желание. При хорошей погоде наблюдать вспышки сгорающих метеоритов можно даже невооруженным глазом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку к этому космическому шоу преподаватель астрономии Виктор Малыщиц начал давно. Ведь главное, не только увидеть уникальное явление, но и сфотографировать его.

Виктор Малыщиц, астроном, фотограф:

К сожалению, сфотографировать яркий метеор очень трудно, потому что они быстро пролетают.

С помощью съемки с замедленной частотой кадров Виктор Малыщиц уже снял короткий фильм «Беларусь в объятиях звездного неба». Совсем скоро коллекцию пополнят августовский звездопад и редкое природное явление – серебристые облака.

Виктор Малыщиц:

Загадочные облака, которые появляются на высоте 80-90 км – это фактически уже космос – возникают почему-то только в летний период, только над северными или южными широтами, и лучше всего их наблюдать как раз с территории Беларуси.

Как оказалось, в августе не только падают, но и загораются новые звезды… в науке. Буквально на днях белорусские школьники на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Греции завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Дмитрий Савченко, учащийся Могилевского государственного областного лицея №1:

Борьба была очень тяжелая, приехало около 180 стран.

Эту ночь Дмитрий Савченко тоже проведет в астрономических наблюдениях.

Августовский звездопад один из самых мощных. Он возникает, когда наша планета входит в пылевой след кометы Свифта-Туттля. Частицы космической пыли размером с горошину, которые отряхивает комета, пролетая мимо Земли и есть те самые метеоры или персеиды – падающие звезды.

Сегодня мечтатели смогут загадать до 100 желаний в час. Больше, чем одно в минуту.