Более 320 беженцев пострадали от преступных действий польских и прибалтийских силовиков
Более 320 беженцев пострадали от преступных действий литовских, польских и латвийских силовиков. Об этом сообщили представители силовых ведомств нашей страны на пресс-конференции в рамках пресс-тура для российских и белорусских журналистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потерпевшие от преступных действий – граждане различных государств, которые искали лучшей жизни в странах Евросоюза, а вместо этого столкнулись с откровенным варварством западной миграционной политики.
Европейские силовики применяли насилие, пытки, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, даже по отношению к детям. Они умышленно не оказывали помощь людям, что привело к гибели 59 беженцев только за последние 3 года.
Более того, Следственный комитет раскрыл шокирующие данные: в июне 2021 года польские силовики без суда и следствия казнили свыше 240 человек. Составлены фотороботы военнослужащих, которые отдавали приказы о расстреле.
Александр Рудько, заместитель начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
В данный момент главным управлением расследуются три уголовных дела. Это уголовные дела в отношении должностных лиц Литвы, Латвии и Польши. Возбуждены эти уголовные дела по статьям 128 – преступления против безопасности человечества, 123 (часть 1) – пропаганда войны, 139 – убийство, 159 (часть 3) – заведомо оставление в опасности. За совершение этих преступлений против мира и безопасности человечества нет сроков давности привлечения к уголовной ответственности в Республике Беларусь.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Европейские коллеги, вместо поиска путей решения сложившейся ситуации, опустились до абсурдных обвинений в намеренной организации пропуска ищущих убежище людей на их территорию, пытаясь тем самым переложить ответственность за свои просчеты в охране границы на белорусскую сторону. В разрез с действующими договоренностями и нормами международного права осуществляется незаконная доставка к границе и силовое выдавливание на белорусскую территорию беженцев, просящих убежище в странах ЕС.
Участники пресс-конференции уверены, решение миграционной ситуации есть, если руководство Польши, Литвы и Латвии вернется в правовую плоскость. Снять напряжение в этом вопросе возможно только общими усилиями.