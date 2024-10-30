Более 320 беженцев пострадали от преступных действий литовских, польских и латвийских силовиков. Об этом сообщили представители силовых ведомств нашей страны на пресс-конференции в рамках пресс-тура для российских и белорусских журналистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерпевшие от преступных действий – граждане различных государств, которые искали лучшей жизни в странах Евросоюза, а вместо этого столкнулись с откровенным варварством западной миграционной политики.

Европейские силовики применяли насилие, пытки, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, даже по отношению к детям. Они умышленно не оказывали помощь людям, что привело к гибели 59 беженцев только за последние 3 года.

Более того, Следственный комитет раскрыл шокирующие данные: в июне 2021 года польские силовики без суда и следствия казнили свыше 240 человек. Составлены фотороботы военнослужащих, которые отдавали приказы о расстреле.