С 1 ноября в Беларуси вырастут размеры пособий по рождению детей

Традиционные семейные ценности – это основа национальной идентичности белорусов. И государство большое внимание уделяет поддержке семей, что дает свои плоды. Белорусы не боятся рожать, потому что чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Как подтверждение – каждый четвертый ребенок в нашей стране воспитывается в многодетной семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси реализуется комплекс мер с акцентом на многодетные семьи. Тем, кто воспитывает троих и более детей, предусмотрены денежные выплаты, предоставление семейного капитала, соцобслуживание, государственная поддержка при строительстве жилья и гарантии в различных сферах. Это хорошая мотивация для того, чтобы семьи становились еще больше.