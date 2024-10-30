С 1 ноября в Беларуси вырастут размеры пособий по рождению детей
Традиционные семейные ценности – это основа национальной идентичности белорусов. И государство большое внимание уделяет поддержке семей, что дает свои плоды. Белорусы не боятся рожать, потому что чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Как подтверждение – каждый четвертый ребенок в нашей стране воспитывается в многодетной семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси реализуется комплекс мер с акцентом на многодетные семьи. Тем, кто воспитывает троих и более детей, предусмотрены денежные выплаты, предоставление семейного капитала, соцобслуживание, государственная поддержка при строительстве жилья и гарантии в различных сферах. Это хорошая мотивация для того, чтобы семьи становились еще больше.
При этом государство обеспечивает все категории семей с детьми. С 1 ноября вырастут размеры госпособий. Так, единовременная выплата при рождении первого ребенка составит 4 378 рублей, при рождении второго и последующих детей – 6 129 рублей. Беременные женщины, ставшие в поликлиниках на учет до 12-недельного срока, могут рассчитывать на выплату пособия в размере почти 438 рублей. Кстати, получателями детских пособий в стране являются свыше 167 тысяч белорусов в возрасте от 3 до 18 лет.