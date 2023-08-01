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Брестская область лидирует по темпам уборочной кампании

01 августа 2023 06:19
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Новости Беларуси. Летний день год кормит. В условиях агрессивной внешней политики Беларусь следует выверенному пути, обеспечивает продовольственную безопасность, ставит амбициозные цели и задачи, осваивает новые рынки для экспорта, опираясь на собственное сильное сельское хозяйство, приумножает экономический потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область лидирует по темпам уборочной кампании-1

По последним данным, зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны на 22 % площадей (год назад было 19 %). С учетом рапса намолочено более 2 миллионов тонн. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, лидирует Брестская область, за ней – Гомельская, замыкает тройку Гродненский регион, далее по темпам Минская, Могилевская и Витебская.

Брестская область лидирует по темпам уборочной кампании-4

Положительная динамика производства сельхозпродукции характерна для всех регионов. В целом по стране за первое полугодие – 10 миллиардов 400 миллионов рублей, что почти на 3 % больше, чем за такой же период 2022-го. Растет поголовье, больше – молока. Результаты работы подтверждают правильность стратегии развития агропромышленного комплекса Беларуси. А его Президент ориентирует на устойчивое собственное производство в объемах, способных как удовлетворить потребности внутреннего рынка, так и эффективно использовать экспортный потенциал.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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