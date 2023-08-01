Брестская область лидирует по темпам уборочной кампании

Новости Беларуси. Летний день год кормит. В условиях агрессивной внешней политики Беларусь следует выверенному пути, обеспечивает продовольственную безопасность, ставит амбициозные цели и задачи, осваивает новые рынки для экспорта, опираясь на собственное сильное сельское хозяйство, приумножает экономический потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны на 22 % площадей (год назад было 19 %). С учетом рапса намолочено более 2 миллионов тонн. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, лидирует Брестская область, за ней – Гомельская, замыкает тройку Гродненский регион, далее по темпам Минская, Могилевская и Витебская.