Брестская область лидирует по темпам уборочной кампании
Новости Беларуси. Летний день год кормит. В условиях агрессивной внешней политики Беларусь следует выверенному пути, обеспечивает продовольственную безопасность, ставит амбициозные цели и задачи, осваивает новые рынки для экспорта, опираясь на собственное сильное сельское хозяйство, приумножает экономический потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным, зерновые и зернобобовые (без кукурузы, гречихи и проса) убраны на 22 % площадей (год назад было 19 %). С учетом рапса намолочено более 2 миллионов тонн. Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, лидирует Брестская область, за ней – Гомельская, замыкает тройку Гродненский регион, далее по темпам Минская, Могилевская и Витебская.
Положительная динамика производства сельхозпродукции характерна для всех регионов. В целом по стране за первое полугодие – 10 миллиардов 400 миллионов рублей, что почти на 3 % больше, чем за такой же период 2022-го. Растет поголовье, больше – молока. Результаты работы подтверждают правильность стратегии развития агропромышленного комплекса Беларуси. А его Президент ориентирует на устойчивое собственное производство в объемах, способных как удовлетворить потребности внутреннего рынка, так и эффективно использовать экспортный потенциал.