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В Беларуси стартует благотворительная акция «В школу с добрым сердцем»

01 августа 2023 06:27
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Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». Благотворительная акция начинается в этот вторник, 1 августа, по всей стране. Старт ей дадут волонтеры БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует благотворительная акция «В школу с добрым сердцем»-1

Они организуют сбор и передачу канцелярских и спортивных принадлежностей и других необходимых для нового учебного года вещей нуждающимся, в числе которых многодетные и неполные семьи, а также попавшие в сложную жизненную ситуацию. Помогут и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют. 

В Беларуси стартует благотворительная акция «В школу с добрым сердцем»-4

В рамках акции территориальные организации БРСМ организуют пункты сбора в торговых центрах и магазинах, посетят на дому детей с ограниченными возможностями. Продолжится акция до 5 сентября. Всего волонтеры запланировали более 220 активностей для тех, кому нужна помощь в подготовке к учебному году.

# БРСМ # общество # Фотофакт

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