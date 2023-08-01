В Беларуси стартует благотворительная акция «В школу с добрым сердцем»

Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». Благотворительная акция начинается в этот вторник, 1 августа, по всей стране. Старт ей дадут волонтеры БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они организуют сбор и передачу канцелярских и спортивных принадлежностей и других необходимых для нового учебного года вещей нуждающимся, в числе которых многодетные и неполные семьи, а также попавшие в сложную жизненную ситуацию. Помогут и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют.