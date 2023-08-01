В Беларуси стартует благотворительная акция «В школу с добрым сердцем»

Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». Благотворительная акция начинается в этот вторник, 1 августа, по всей стране. Старт ей дадут волонтеры БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». Благотворительная акция начинается в этот вторник, 1 августа, по всей стране. Старт ей дадут волонтеры БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они организуют сбор и передачу канцелярских и спортивных принадлежностей и других необходимых для нового учебного года вещей нуждающимся, в числе которых многодетные и неполные семьи, а также попавшие в сложную жизненную ситуацию. Помогут и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют.
В рамках акции территориальные организации БРСМ организуют пункты сбора в торговых центрах и магазинах, посетят на дому детей с ограниченными возможностями. Продолжится акция до 5 сентября. Всего волонтеры запланировали более 220 активностей для тех, кому нужна помощь в подготовке к учебному году.