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Китай, Азербайджан, Узбекистан – где славится продукция белорусских лесхозов? Узнали, как работают предприятия

09 октября 2023 14:27
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Новости Беларуси. Сориентироваться в условиях санкций и вывести экспорт на новые рынки сбыта. Лесхозы Минской области сумели адаптироваться к новым реалиям. После введенных Западом ограничений, наши производства переориентировали экспортные потоки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Объемы, которые раньше направляли в Европу, сегодня закупают Китай, Азербайджан, Узбекистан и Россия. Активизировал торговлю с КНР и Стародорожский лесхоз.

Как производят продукцию, востребованную в Поднебесной – в материале Марии Царикевич.

Китай, Азербайджан, Узбекистан – где славится продукция белорусских лесхозов? Узнали, как работают предприятия-1

Около трех тысяч кубометров пиломатериалов. Такие объемы каждый месяц сходят с конвейеров деревообрабатывающих цехов Стародорожского лесхоза. На складе продукция не залеживается. На каждую единицу есть свой покупатель. Нередко производят товары под заказ. Почти 80 % идет на экспорт.

Китай, Азербайджан, Узбекистан – где славится продукция белорусских лесхозов? Узнали, как работают предприятия-3

Сергей Артемчик, директор Стародорожского опытного лесхоза:
Пиломатериалы обрезные, необрезные, имитация бруса, доска пола, топливные гранулы, блок-хаус. Здесь паллетную доску производим. Сзади, за нами, также находится продукция, которую мы планируем отгружать в Китайскую Народную Республику.

Китай, Азербайджан, Узбекистан – где славится продукция белорусских лесхозов? Узнали, как работают предприятия-5

Превращают сухостой и спиленные деревья в продукцию высокого качества в двух современных цехах. Оцилиндровка, лесопиление – работает несколько линий.

Подробности в видеоматериале.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Сергей Артемчик # Новости Минска и Минской области

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