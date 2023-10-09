Китай, Азербайджан, Узбекистан – где славится продукция белорусских лесхозов? Узнали, как работают предприятия

Новости Беларуси. Сориентироваться в условиях санкций и вывести экспорт на новые рынки сбыта. Лесхозы Минской области сумели адаптироваться к новым реалиям. После введенных Западом ограничений, наши производства переориентировали экспортные потоки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Объемы, которые раньше направляли в Европу, сегодня закупают Китай, Азербайджан, Узбекистан и Россия. Активизировал торговлю с КНР и Стародорожский лесхоз. Как производят продукцию, востребованную в Поднебесной – в материале Марии Царикевич.

Около трех тысяч кубометров пиломатериалов. Такие объемы каждый месяц сходят с конвейеров деревообрабатывающих цехов Стародорожского лесхоза. На складе продукция не залеживается. На каждую единицу есть свой покупатель. Нередко производят товары под заказ. Почти 80 % идет на экспорт.

Сергей Артемчик, директор Стародорожского опытного лесхоза:

Пиломатериалы обрезные, необрезные, имитация бруса, доска пола, топливные гранулы, блок-хаус. Здесь паллетную доску производим. Сзади, за нами, также находится продукция, которую мы планируем отгружать в Китайскую Народную Республику.