Пенсионерка из Жодино стала призёром турнира «Активное долголетие – 2023». Как женщина готовилась к турниру?

Что такое победы и дух соперничества, Инна Аркадьевна знает не по наслышке. В подростковом возрасте увлекалась легкой атлетикой, а уже в студенчестве занялась лыжным спортом профессионально. Затем рождение детей и семейная жизнь. Тренировки пришлось оставить. На дистанцию вернулась в 50! Толчком стал вызов самой себе: женщина решила принять участие в международном марафоне в Санкт-Петербурге. И затянуло.

Инна Бизюк:

Любовь к спорту привил мне с детства мой папа. Он занимался велоспортом. Был в сборной Беларуси. И меня привил к этим видам спорта, велосипед и лыжи. В семь лет он мне купил лыжи. И по сей день я катаюсь на лыжах. Я с детства такая, все время двигаюсь, мне все время хочется заниматься спортом, физкультурой.