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Пенсионерка из Жодино стала призёром турнира «Активное долголетие – 2023». Как женщина готовилась к турниру?

09 октября 2023 14:32
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Новости Беларуси. Пенсионерка из Жодино Инна Бизюк стала призером спортивного турнира «Активное долголетие – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В соревнованиях принимали участие около сотни любителей активного образа жизни от 50-ти и старше. Жительница Жодино попала в тройку лучших.

Как она готовилась к турниру и что позволяет женщине поддерживать спортивную форму – узнала Ангелина Шигалева.

Пенсионерка из Жодино стала призёром турнира «Активное долголетие – 2023». Как женщина готовилась к турниру?-1

Что такое победы и дух соперничества, Инна Аркадьевна знает не по наслышке. В подростковом возрасте увлекалась легкой атлетикой, а уже в студенчестве занялась лыжным спортом профессионально. Затем рождение детей и семейная жизнь. Тренировки пришлось оставить. На дистанцию вернулась в 50! Толчком стал вызов самой себе: женщина решила принять участие в международном марафоне в Санкт-Петербурге. И затянуло.

Пенсионерка из Жодино стала призёром турнира «Активное долголетие – 2023». Как женщина готовилась к турниру?-4

Инна Бизюк:
Любовь к спорту привил мне с детства мой папа. Он занимался велоспортом. Был в сборной Беларуси. И меня привил к этим видам спорта, велосипед и лыжи. В семь лет он мне купил лыжи. И по сей день я катаюсь на лыжах. Я с детства такая, все время двигаюсь, мне все время хочется заниматься спортом, физкультурой.

Подробности в видео.

# Пенсионеры # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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