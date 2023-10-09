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В детском саду в Стародорожском районе поселился аист – малыши назвали его Буся

09 октября 2023 14:34
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Новости Беларуси. Необычного питомца приютили в детском саду агрогородка Пастовичи Стародорожского района. Здесь выхаживают аиста. Раненую птицу увидела и принесла на восстановление одна из сотрудниц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В детском саду в Стародорожском районе поселился аист – малыши назвали его Буся-1

Она нашла пернатого недалеко от детского сада в траве и не смогла пройти мимо. У аиста было несколько ран: травмировано крыло и нога. Лечение и хороший уход помогли ему встать на ноги. Сегодня птица уже «прописалась» в детском саду и вальяжно расхаживает по территории. Малыши ласково называют пернатого Буся.

В детском саду в Стародорожском районе поселился аист – малыши назвали его Буся-4

Тимофей Бирук, воспитанник Пастовичского яслей-сада:
Наша воспитательница ему меняет воду, а я ношу рыбу. Он встречает то на крыше, то на траве. Папа вот ловит ему карасей. Больших оставляет себе, а маленьких мне на Бусю.

В детском саду в Стародорожском районе поселился аист – малыши назвали его Буся-7

На зимовку Буся останется в Стародорожском районе. Здесь уже птице нашли место, чтобы переждать холода. Отметим, всего на Минщине насчитывается около 3,5 тысячи гнездящихся пар аистов.

# Детские сады в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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