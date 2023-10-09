В детском саду в Стародорожском районе поселился аист – малыши назвали его Буся

Новости Беларуси. Необычного питомца приютили в детском саду агрогородка Пастовичи Стародорожского района. Здесь выхаживают аиста. Раненую птицу увидела и принесла на восстановление одна из сотрудниц, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она нашла пернатого недалеко от детского сада в траве и не смогла пройти мимо. У аиста было несколько ран: травмировано крыло и нога. Лечение и хороший уход помогли ему встать на ноги. Сегодня птица уже «прописалась» в детском саду и вальяжно расхаживает по территории. Малыши ласково называют пернатого Буся.

Тимофей Бирук, воспитанник Пастовичского яслей-сада:

Наша воспитательница ему меняет воду, а я ношу рыбу. Он встречает то на крыше, то на траве. Папа вот ловит ему карасей. Больших оставляет себе, а маленьких мне на Бусю.