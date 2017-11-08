Превратить кусок древесины в предмет быта: как детское увлечение может перерасти в серьёзную профессию?

Плоды его труда можно с лёгкостью назвать произведениями искусства. А его самого – волшебником. Ведь в его руках в раз обычный кусок древесины превращается в роскошный предмет быта.

О том, кем он станет, Дмитрий хорошо знал с малых лет. Очень он любил ещё будучи мальчишкой делать различные подделки из дерева. Потому вскоре детское увлечение и переросло в серьёзную профессию.

С тех пор с профессией не расставался. И ни разу не пожалел, что выбрал именно это ремесло. Ведь без труда столяра невозможно представить нашу повседневную жизнь.

В своём деле Дмитрий уже достиг успеха. Он стал настоящим профессионалом своего дела. Кстати, ремесло столяра мужчина сейчас часто сравнивает с работой скульптора.