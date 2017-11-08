Превратить кусок древесины в предмет быта: как детское увлечение может перерасти в серьёзную профессию?
Плоды его труда можно с лёгкостью назвать произведениями искусства. А его самого – волшебником. Ведь в его руках в раз обычный кусок древесины превращается в роскошный предмет быта.
Речь идёт об удивительном мастере столярного дела – Дмитрии Растюшевском.
О том, кем он станет, Дмитрий хорошо знал с малых лет. Очень он любил ещё будучи мальчишкой делать различные подделки из дерева. Потому вскоре детское увлечение и переросло в серьёзную профессию.
С тех пор с профессией не расставался. И ни разу не пожалел, что выбрал именно это ремесло. Ведь без труда столяра невозможно представить нашу повседневную жизнь.
В своём деле Дмитрий уже достиг успеха. Он стал настоящим профессионалом своего дела. Кстати, ремесло столяра мужчина сейчас часто сравнивает с работой скульптора.
Впрочем, чтобы постичь это ремесло требуется немало усилий. Сейчас опыт и профессионализм мужчина передаёт младшему поколению. Он преподаватель в лицее. Говорит, что молодые ребята всё чаще и чаще приходят в профессию осознано.
Глядя на этих ребят, можно точно утверждать, что столярное дело будет жить и процветать. С каждым днём они совершенствуют свои знания и говорят, что работа хоть и творческая, но без хорошей физической силы и острого ума в профессии не обойтись.