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Превратить кусок древесины в предмет быта: как детское увлечение может перерасти в серьёзную профессию?

08 ноября 2017 11:32
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Плоды его труда можно с лёгкостью назвать произведениями искусства. А его самого – волшебником. Ведь в его руках в раз обычный кусок древесины превращается в роскошный предмет быта.

Речь идёт об удивительном мастере столярного дела – Дмитрии Растюшевском.   

Превратить кусок древесины в предмет быта: как детское увлечение может перерасти в серьёзную профессию?-1

О том, кем он станет, Дмитрий хорошо знал с малых лет. Очень он любил ещё будучи мальчишкой делать различные подделки из дерева. Потому вскоре детское увлечение и переросло в серьёзную профессию. 

Превратить кусок древесины в предмет быта: как детское увлечение может перерасти в серьёзную профессию?-4

С тех пор с профессией не расставался. И ни разу не пожалел, что выбрал именно это ремесло. Ведь без труда столяра невозможно представить нашу повседневную жизнь.

В своём деле Дмитрий уже достиг успеха. Он стал настоящим профессионалом своего дела. Кстати, ремесло столяра мужчина сейчас часто сравнивает с работой скульптора.

Превратить кусок древесины в предмет быта: как детское увлечение может перерасти в серьёзную профессию?-7

Впрочем, чтобы постичь это ремесло требуется немало усилий. Сейчас опыт и профессионализм мужчина передаёт младшему поколению. Он преподаватель в лицее. Говорит, что молодые ребята всё чаще и чаще приходят в профессию осознано.

Превратить кусок древесины в предмет быта: как детское увлечение может перерасти в серьёзную профессию?-10

Глядя на этих ребят, можно точно утверждать, что столярное дело будет жить и процветать. С каждым днём они совершенствуют свои знания и говорят, что работа хоть и творческая, но без хорошей физической силы и острого ума в профессии не обойтись.

# общество # Профессии # Фотофакт

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