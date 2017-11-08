Порядка 10 стран готовы использовать антидопинговую лабораторию Беларуси, если она получит аккредитацию

Новости Беларуси. Среди них – Чехия и Польша. Об этом 8 октября заявил директор Национального антидопингового агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между тем, проведение в стране вторых Европейских игр едва ли повлияет на решение Всемирного антидопингового агентства. Во время состязаний лаборатория сможет проводить лишь исследования спортивного питания.
Напоминаем, ВАДА ввела мораторий на получение аккредитации белорусской лабораторией.
Он действует уже три года. Таким образом, допинг-тесты белорусских спортсменов (а минимальная стоимость одного исследования, к слову, 400 евро), приходится проводить за рубежом.
Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:
Проведение Европейских игр – это, конечно, аргумент. Если стране доверили право проведения столь масштабных мероприятий то, наверное, вопрос получения аккредитации нашей лаборатории стоит поднять. Мы имеем поддержку ряда стран, которые готовы использовать мощности нашей лаборатории. Она будет работать на только на белорусский спорт, но и на Азербайджан, Армению, Грузию. Такие же есть у нас письма с польской стороны.
Отметим, антидопинговая лаборатория в Беларуси существует с 2009 года.
Здесь разработаны уникальные методы исследований. Ежегодно проводится около 1000 допинг-тестов.