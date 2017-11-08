Порядка 10 стран готовы использовать антидопинговую лабораторию Беларуси, если она получит аккредитацию

Новости Беларуси. Среди них – Чехия и Польша. Об этом 8 октября заявил директор Национального антидопингового агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, проведение в стране вторых Европейских игр едва ли повлияет на решение Всемирного антидопингового агентства. Во время состязаний лаборатория сможет проводить лишь исследования спортивного питания.