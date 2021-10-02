Зуб мамонта и отпечаток древней рыбы. Чем способен удивить музей в Красносельском?

Новости Беларуси. Музей в Красносельском был открыт 19 февраля 2003 года и располагается в одном из залов испытательной лаборатории цементов филиала № 1 «Цементный завод». В экспозиции музея представлены экспонаты мелового периода мезозойской эры: меловые отпечатки двустворчатого моллюска пектуса, морских ежей и рыбы семейства хоплоптерикс, раковин головоногих моллюсков аммонитов, из которых миллионы лет назад на морском дне образовались залежи мела. Имеются также фрагменты зуба и бивня мамонта. О том, как зуб мамонта приняли за кроссовок и как связана с заводом судьба белорусского писателя Ивана Шамякина, можно узнать именно здесь.

Паша:

Пришли к вам в гости посмотреть, узнать что-то новое. Сотрудница музея:

Наша история настолько далеко начинается. Когда-то здесь было море, все было залито водой. И вот эти интересные находки, которые сейчас находят у нас в карьерах, и подтверждают вот эту историю.

Ознакомьтесь с интересным экспонатом нашего музея – отпечаток доисторической рыбы семейства хоплоптерикс, ей 65 миллионов лет. Нашли ее в меловом карьере на глубине примерно 50 метров.

И не только есть у нас экспонаты, связанные больше с водой и морем. Вот еще зуб мамонта мы нашли, чисто случайно привезли с землей. Было у него всего четыре зуба, менялись они три раза. Представляете, как интересно.

Ну а здесь начинается наша история. Документы. Первое упоминание о нашем Красном Селе – 1567 год, порты гродненские были построены тоже на нашем цементе – крепком, надежном. До сих пор они сохранились. Построили меньше чем за год.

Это фрагмент лестницы из водонапорной башни, она находится еще у нас на территории старого цементного завода. Оригинальная, настоящая литая форма, очень удобно.

Здесь мы сделали стилизованную головку печи, чтобы люди могли подойти, имели представление, как происходит обжиг. К настоящей печи вы бы не подошли, потому что температура достигает полутора тысяч градусов. Ожог был бы точно.

Нам в этом году 107 лет, уже было в августе нашему цементному заводу. Это современный макет, желтым цветом выделен другой способ производства. Если там вам я рассказывала о мокром способе производства, то это новый – в 2012 году открылась линия по производству клинкера сухим способом. То есть это без воды.

Ну а здесь продукция, которую мы выпускаем. Здесь представлено уже сырье, из чего мы изготавливаем цемент. Самое главное сырье – природный материал – мел. Добывают у нас рядышком, так же и нашли эту рыбу, в таком же меловом карьере.