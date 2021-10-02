Зуб мамонта и отпечаток древней рыбы. Чем способен удивить музей в Красносельском?
Новости Беларуси. Музей в Красносельском был открыт 19 февраля 2003 года и располагается в одном из залов испытательной лаборатории цементов филиала № 1 «Цементный завод».
В экспозиции музея представлены экспонаты мелового периода мезозойской эры: меловые отпечатки двустворчатого моллюска пектуса, морских ежей и рыбы семейства хоплоптерикс, раковин головоногих моллюсков аммонитов, из которых миллионы лет назад на морском дне образовались залежи мела. Имеются также фрагменты зуба и бивня мамонта.
О том, как зуб мамонта приняли за кроссовок и как связана с заводом судьба белорусского писателя Ивана Шамякина, можно узнать именно здесь.
Паша:
Пришли к вам в гости посмотреть, узнать что-то новое.
Сотрудница музея:
Наша история настолько далеко начинается. Когда-то здесь было море, все было залито водой. И вот эти интересные находки, которые сейчас находят у нас в карьерах, и подтверждают вот эту историю.
Ознакомьтесь с интересным экспонатом нашего музея – отпечаток доисторической рыбы семейства хоплоптерикс, ей 65 миллионов лет. Нашли ее в меловом карьере на глубине примерно 50 метров.
И не только есть у нас экспонаты, связанные больше с водой и морем. Вот еще зуб мамонта мы нашли, чисто случайно привезли с землей. Было у него всего четыре зуба, менялись они три раза. Представляете, как интересно.
Ну а здесь начинается наша история. Документы. Первое упоминание о нашем Красном Селе – 1567 год, порты гродненские были построены тоже на нашем цементе – крепком, надежном. До сих пор они сохранились. Построили меньше чем за год.
Это фрагмент лестницы из водонапорной башни, она находится еще у нас на территории старого цементного завода. Оригинальная, настоящая литая форма, очень удобно.
Здесь мы сделали стилизованную головку печи, чтобы люди могли подойти, имели представление, как происходит обжиг. К настоящей печи вы бы не подошли, потому что температура достигает полутора тысяч градусов. Ожог был бы точно.
Нам в этом году 107 лет, уже было в августе нашему цементному заводу. Это современный макет, желтым цветом выделен другой способ производства. Если там вам я рассказывала о мокром способе производства, то это новый – в 2012 году открылась линия по производству клинкера сухим способом. То есть это без воды.
Ну а здесь продукция, которую мы выпускаем. Здесь представлено уже сырье, из чего мы изготавливаем цемент. Самое главное сырье – природный материал – мел. Добывают у нас рядышком, так же и нашли эту рыбу, в таком же меловом карьере.
Катя:
На нас оказало большое впечатление увиденное в Волковыске: тут и бивни мамонта, и настоящие артефакты времен войны с Наполеоном, и природа великолепная. Правда, я так и не поняла, почему город назван Волковыском. Говорят разное: что волоком тащили корабли по пути «из варяг в греки», что разбойники с похожими именами хранили тут свои сокровища. Но мне больше всего нравится легенда про больших волков, которые превращались в красавцев, если на них надеть рубаху из крапивы. Поедем в Мосты, поищем крапиву.
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