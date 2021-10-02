Если листья с берёзы не опали, снег ляжет поздно. Осенние приметы, которые предскажут погоду на зиму

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 4 октября погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной, рассказали в программе «Плюс-минус». По тому, какая погода выдалась в этот день, наши предки определяли, каким будет весь оставшийся месяц.

5 октября. Если в небе луна покраснела, то жди ветра, считали в старину. Также подмечали – если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.