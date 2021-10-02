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Если листья с берёзы не опали, снег ляжет поздно. Осенние приметы, которые предскажут погоду на зиму

02 октября 2021 19:26
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.  Если 4 октября погода солнечная и теплая, но ветер дует с северо-востока или севера, то зима будет холодной, рассказали в программе «Плюс-минус». По тому, какая погода выдалась в этот день, наши предки определяли, каким будет весь оставшийся месяц.

5 октября. Если в небе луна покраснела, то жди ветра, считали в старину. Также подмечали – если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.

Если листья с берёзы не опали, снег ляжет поздно. Осенние приметы, которые предскажут погоду на зиму-1

Осенний иней 6 октября – к сухой и солнечной погоде.

8 октября. В старину заметили, какая погода в этот день, такой будет и 8 апреля. Если в этот день выпал первый снег, то зима установится на Михайлов день – 21 ноября.

9 октября. Если в этот день дождь со снегом, в январе трижды наступят сильные оттепели, а если солнечно и тепло, то июнь будет дождливым и холодным. Также предки заметили, что если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.

Если листья с берёзы не опали, снег ляжет поздно. Осенние приметы, которые предскажут погоду на зиму-4

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября читайте здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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