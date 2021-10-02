«Мы оказались под большим впечатлением». Белорусская пара открыла для себя музыканта из Старых Василишек, а вы его знаете?

Паша:

Всем привет, новый день, новое видео. Сегодня начали наш видеоотчет песней, открыли для себя имя удивительного музыканта – Чеслава Немена. Он родился в Старых Василишках, потом учился в Гродно и очень много сделал для музыки в европейских масштабах.

Катя:

Мы оказались под большим впечатлением от его таланта и харизмы, но на самом деле очень странно, что мы не знали о нем раньше.

Старые Василишки – место культовое. Здесь родился и прожил первые 17 лет своей жизни известный польский рок-музыкант Чеслав Выджицкий, польский композитор, аранжировщик, певец. Известен как ярчайший представитель европейского прогрессив-рока, исполнитель духовной поэзии, экспериментатор в области электронной музыки.