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Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией

13 марта 2021 20:12
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Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» снова в спортивном календаре. Рев трибун, развевающиеся флаги и борьба до последнего метра. Это не международные биатлонные старты, но соревнования, которые очень полюбились белорусскому болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в них принял и Президент Беларуси. 13 марта вместе провели любители активного отдыха: одни рассекали на лыжах, а другие громко их поддерживали.

Об эмоциях и первых, и вторых – в нашем сюжете.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-1

Ирина Петыш, корреспондент:
Свой 35-й юбилей «Минская лыжня» отмечает в сердце белорусского биатлона Раубичах. Кажется, совсем недавно здесь биатлонисты сражались за медали чемпионата Европы. Сегодня же эту трассу покоряют любители. Но мотивации и энтузиазма у них ничуть не меньше, а то и больше, чем у профессионалов.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-4

Кажется, уже само место обязывало провести эти соревнования в формате биатлонной гонки. Поэтому уже во второй раз участники «Минской лыжни» не просто бежали, но еще и стреляли. Правда, для любителей сделали небольшие поблажки: из положения лежа атлеты закрывали мишени стойки – они с большим диаметром.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-7

В программе пять эстафет 4 по 2. В одном из забегов принял участие Президент Беларуси. Он единственный из команды стрелял из более сложного положения – стоя – по причине травмы колена.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-10

Слаженная командная работа – 37 закрытых мишеней из 40 – гарантировала успех в гонке, причем с солидным преимуществом в 2,5 минуты. В составе команды победителей – Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко и Александр Лукашенко. Второй финишировала команда Витебского облисполкома, на третьей ступени пьедестала расположились спортсмены из Брестского облисполкома.

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Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-13

После гонки глава государства не ушел с лыжни, а продолжил наблюдать за соревнованиями и даже подбадривал тех, кому гонка давалась непросто.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-16

Вот, только руками, вперед смотри. Давай, давай, давай.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-19

Да, в профессиональном биатлоне такого точно не встретишь: там каждый сам за себя. Но ведь и «Минская лыжня» не об этом. Конечно, это спортивный, но в первую очередь праздник, где положительными эмоциями заряжаются не только победители, но все участники и, конечно, зрители.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-22

Решили приехать, потому что это спортивный праздник. Это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, хорошим настроением, энергией. Мы болеем за дружбу.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-25

Это же нормально, когда на трибунах шумно, когда все команды поддерживают друг друга, когда весело, когда участники соревнований слышат поддержку болельщиков. Это же, по-моему, наоборот, вдохновляет на победу.

Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-28

В перерывах между гонками болельщики не скучали: кто-то потреблял калории (всех желающих угощали солдатской кашей), а кто-то их сжигал в танцах и конкурсах. Были развлечения и для любителей поспокойнее: например, выставка зимней техники МАЗ. И все же центром притяжения был стадион, где эмоции самые что ни на есть яркие.

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Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией-31

Более 250 участников и всего 15 комплектов наград. Да, сегодня далеко не у всех получилась идеальная гонка, и с медалями остались сильнейшие. Но в таких соревнованиях это и не самое главное, ведь каждый из участников и зрителей, вне зависимости от места в финишном протоколе, этот день провел в компании людей, также сильно влюбленных в спорт. А значит, в плюсе остались абсолютно все.

# Зимние виды спорта # общество # Ирина Петыш # Светлана Коношенко # Людмила Калинчик # Николай Лукашенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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