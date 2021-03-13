Зрители на «Минской лыжне»: это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, энергией

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» снова в спортивном календаре. Рев трибун, развевающиеся флаги и борьба до последнего метра. Это не международные биатлонные старты, но соревнования, которые очень полюбились белорусскому болельщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в них принял и Президент Беларуси. 13 марта вместе провели любители активного отдыха: одни рассекали на лыжах, а другие громко их поддерживали. Об эмоциях и первых, и вторых – в нашем сюжете.

Ирина Петыш, корреспондент:

Свой 35-й юбилей «Минская лыжня» отмечает в сердце белорусского биатлона – Раубичах. Кажется, совсем недавно здесь биатлонисты сражались за медали чемпионата Европы. Сегодня же эту трассу покоряют любители. Но мотивации и энтузиазма у них ничуть не меньше, а то и больше, чем у профессионалов.

Кажется, уже само место обязывало провести эти соревнования в формате биатлонной гонки. Поэтому уже во второй раз участники «Минской лыжни» не просто бежали, но еще и стреляли. Правда, для любителей сделали небольшие поблажки: из положения лежа атлеты закрывали мишени стойки – они с большим диаметром.

В программе пять эстафет 4 по 2. В одном из забегов принял участие Президент Беларуси. Он единственный из команды стрелял из более сложного положения – стоя – по причине травмы колена.

После гонки глава государства не ушел с лыжни, а продолжил наблюдать за соревнованиями и даже подбадривал тех, кому гонка давалась непросто.

Вот, только руками, вперед смотри. Давай, давай, давай.

Да, в профессиональном биатлоне такого точно не встретишь: там каждый сам за себя. Но ведь и «Минская лыжня» не об этом. Конечно, это спортивный, но в первую очередь праздник, где положительными эмоциями заряжаются не только победители, но все участники и, конечно, зрители.

Решили приехать, потому что это спортивный праздник. Это прекрасно – здесь зарядиться позитивом, хорошим настроением, энергией. Мы болеем за дружбу.

Это же нормально, когда на трибунах шумно, когда все команды поддерживают друг друга, когда весело, когда участники соревнований слышат поддержку болельщиков. Это же, по-моему, наоборот, вдохновляет на победу.