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За год МВД Беларуси получает более 120 тысяч обращений о домашнем насилии

01 августа 2018 16:07
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Новости Беларуси. Примерно 100 человек в год погибают в Беларуси от рук своих близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год МВД Беларуси получает более 120 тысяч обращений о домашнем насилии -1

Статистику озвучили в МВД страны. По мнению правоохранителей, проблема домашнего насилия сегодня стала серьезной угрозой для национальной безопасности. Более 120 тысяч подобных обращений поступают в органы внутренних дел ежегодно. Эффективным, считают эксперты, может стать защитное предписание – удаление агрессора из дома на 30 суток.

За год МВД Беларуси получает более 120 тысяч обращений о домашнем насилии -3

Эта и другие меры отражены в концепции закона о противодействии домашнему насилию. Документ предполагает профилактику и пресечение насилия не только в семье, но и со стороны бывших супругов, а также тех, кто проживает в гражданском браке. В настоящее время концепция согласовывается со всеми заинтересованными ведомствами и может быть принята уже в следующем году.

За год МВД Беларуси получает более 120 тысяч обращений о домашнем насилии -6


 

За год МВД Беларуси получает более 120 тысяч обращений о домашнем насилии -8

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД:
Будут урегулированы глобальные вопросы. Это определение национального координатора, который будет работать по проблеме насилия в семье, определения механизмов задействования органов. Определен порядок работы с теми, кто совершает насилие в семье. При этом основной момент – это отделить ведение административного или уголовного процесса от этих процедур.

# Насилие # общество # Сергей Красуцкий # Фотофакт

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