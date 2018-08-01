За год МВД Беларуси получает более 120 тысяч обращений о домашнем насилии

Новости Беларуси. Примерно 100 человек в год погибают в Беларуси от рук своих близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистику озвучили в МВД страны. По мнению правоохранителей, проблема домашнего насилия сегодня стала серьезной угрозой для национальной безопасности. Более 120 тысяч подобных обращений поступают в органы внутренних дел ежегодно. Эффективным, считают эксперты, может стать защитное предписание – удаление агрессора из дома на 30 суток.

Эта и другие меры отражены в концепции закона о противодействии домашнему насилию. Документ предполагает профилактику и пресечение насилия не только в семье, но и со стороны бывших супругов, а также тех, кто проживает в гражданском браке. В настоящее время концепция согласовывается со всеми заинтересованными ведомствами и может быть принята уже в следующем году.



