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Зона для активных игр огорожена и сделано мягкое покрытие. Показываем спортивную площадку в агрогородке Лошница

09 июля 2021 07:03
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Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района. Она разместилась на территории местной гимназии и стала частью проекта «Спорт для всех» при поддержке Президентского спортивного клуба. Цель – популяризация здорового образа жизни. Здесь есть современные спортивные снаряды для занятий воркаутом. А также площадка для урбанбола – для тех, кто любит играть с мячом.

Зона для активных игр огорожена и сделано мягкое покрытие. Показываем спортивную площадку в агрогородке Лошница -1

Особое внимание уделили безопасности: зона для активных игр огорожена, сделано мягкое покрытие. Первыми площадку оценили профессионалы. Во время открытия прошли показательные выступления на турниках и мастер-классы.

Зона для активных игр огорожена и сделано мягкое покрытие. Показываем спортивную площадку в агрогородке Лошница -4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для агрогородка Лошницы, я уверен, что это событие. И это событие останется в памяти надолго, как и сама площадка, на которой наши дети и не только дети будут заниматься спортом. Мы приняли для себя решение максимально двигаться в такие небольшие пункты и большие райцентры, чтобы люди себя не чувствовали ничем не хуже, чем жители крупных городов.

Зона для активных игр огорожена и сделано мягкое покрытие. Показываем спортивную площадку в агрогородке Лошница -7

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:
Проект «Спорт для всех» – это не только строительство площадок для воркаута, это и для других видов спорта. Совсем скоро мы совместно с Белорусской федерацией баскетбола открываем четыре площадки для занятия стритболом. Это все будет организовано на проспекте Победителей.

Зона для активных игр огорожена и сделано мягкое покрытие. Показываем спортивную площадку в агрогородке Лошница -10

Евгений Лысковец, ученик Лошницкой гимназии:
Здесь очень много разного: от брусьев до турников и всяких других элементов. Сразу я обратил внимание на приятный цвет, он не бросается в глаза и не слишком яркий, покрытие очень мягкое.

Зона для активных игр огорожена и сделано мягкое покрытие. Показываем спортивную площадку в агрогородке Лошница -13

Площадку планируют благоустраивать дальше: здесь появятся скамейки и отдельная зеленая зона. Думают также над открытием футбольного поля. Территория позволяет. К слову, такие спортивные площадки будут появляться и дальше по всей стране.

Зона для активных игр огорожена и сделано мягкое покрытие. Показываем спортивную площадку в агрогородке Лошница -16

Следующий объект откроют в Сморгони Гродненской области. Строительство уже начали.

# общество # общество # Александр Турчин # Дмитрий Лукашенко # Евгений Лысковец # Фотофакт

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