Прямой эфир

«Порядка 10 опорных узлов». Белорусские военные связисты готовятся к учению «Запад-2021»

09 июля 2021 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские военные готовятся к совместному с Россией стратегическому учению «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Порядка 10 опорных узлов». Белорусские военные связисты готовятся к учению «Запад-2021»-1

В контрольных занятиях по тактико-специальной подготовке сейчас принимают участие подразделения барановичской бригады связи. В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые задачи на современной технике. Это станции «Скат», «Мегатрон», «Астра» и «Цитрус», а также новинка белорусского военпрома – радиорелейные цифровые станции «Сосна-2». У новой техники высокая дальность действия и шире возможности связи.

«Порядка 10 опорных узлов». Белорусские военные связисты готовятся к учению «Запад-2021»-4

Роман Егорченков, начальник штаба – первый заместитель командира бригады связи:
В настоящее время бригада развернула ось связи в двух областях. Это порядка 10 опорных узлов связи. От бригады задействованы два линейных батальона, батальон тропосферной связи, центр связи вспомогательного пункта управления. 

«Порядка 10 опорных узлов». Белорусские военные связисты готовятся к учению «Запад-2021»-7

Совместное белорусско-российское учение «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября на территории двух стран. В основе замысла маневров – один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Роман Егорченков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как нужно подготовиться, если собрались в лес? Рассказывает МЧС
09 июля 2021 06:36

Как нужно подготовиться, если собрались в лес? Рассказывает МЧС

«Они совершили одну ключевую ошибку», Григорий Азарёнок об оппонентах власти
08 июля 2021 23:49

«Они совершили одну ключевую ошибку», Григорий Азарёнок об оппонентах власти

Григорий Азарёнок: «Я с огромным удовольствием могу снимать и про наше сельское хозяйство»
08 июля 2021 23:42

Григорий Азарёнок: «Я с огромным удовольствием могу снимать и про наше сельское хозяйство»