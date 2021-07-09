«Порядка 10 опорных узлов». Белорусские военные связисты готовятся к учению «Запад-2021»

Новости Беларуси. Белорусские военные готовятся к совместному с Россией стратегическому учению «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В контрольных занятиях по тактико-специальной подготовке сейчас принимают участие подразделения барановичской бригады связи. В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые задачи на современной технике. Это станции «Скат», «Мегатрон», «Астра» и «Цитрус», а также новинка белорусского военпрома – радиорелейные цифровые станции «Сосна-2». У новой техники высокая дальность действия и шире возможности связи.

Роман Егорченков, начальник штаба – первый заместитель командира бригады связи:

В настоящее время бригада развернула ось связи в двух областях. Это порядка 10 опорных узлов связи. От бригады задействованы два линейных батальона, батальон тропосферной связи, центр связи вспомогательного пункта управления.