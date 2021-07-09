Как нужно подготовиться, если собрались в лес? Рассказывает МЧС

Новости Беларуси. Летний антирекорд: за сутки в белорусских лесах потерялись 12 человек. Случаи произошли в Минской, Могилевской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался сезон сбора ягод, а вместе с ним растет и число так называемых потеряшек.

В Бресте поисково-спасательное подразделение МЧС уже сутки разыскивает 64-летнего мужчину. Оперативный штаб развернули на местности: люди собирают сведения, опрашивают свидетелей, прочесывают территорию. Задействованы и технические средства. В распоряжении спасателей программное обеспечение, которое позволяет оперативно получать данные об отработанных участках.

Сергей Драчев, начальник службы поисковых спасательных работ и пожаротушения Брестского областного управления МЧС:

На место выезжает наше поисково-спасательное подразделение в составе пяти-семи человек. Спасатели при помощи программного обеспечения прочесывают лесной массив, поля, болотистую местность. В 90 % случаев с нами выезжает специально обученный человек, врач или фельдшер, который в медицинской службе нашего отряда, для оказания помощи и эвакуации пострадавшего в безопасную зону.

Проблемы с ориентированием чаще всего возникают у детей и пожилых людей. Чтобы не заблудиться, МЧС советует придерживаться простых правил.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Если поход в лес дело решенное, следует выполнять ряд простых рекомендаций. Не отправляйтесь в одиночку, изучите правила ориентирования в лесу, расскажите родственникам о своем маршруте и времени возвращения и вовремя информируйте, если у вас поменялись планы. Наденьте удобную одежду и обувь. Причем одежда должна быть плотной, яркой, не помешает красная кепка или другой яркий элемент. Возьмите с собой все самое необходимое – мобильный телефон, нож, воду, лекарства, спички. Как же вести себя, если заблудились в лесу? Имея мобильный телефон, вызывайте спасателей по телефонным номерам 101 или 112. Расскажите, откуда пришли, и опишите, что видите вокруг. Если телефон разрядился или его нет, остановитесь, успокойтесь. Главное для вас сейчас – выйти к людям.