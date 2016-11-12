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Золушка с национальным колоритом: на сцену Купаловского театра вернулись детские спектакли

12 ноября 2016 12:10
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Новости Беларуси. Большая премьера для маленьких зрителей.

С 12 ноября на сцену Купаловского театра возвращаются детские спектакли. Первой постановкой станет «Хрустальная туфелька».

Это всем известная история о Золушке. Авторы соединили в ней самые яркие эпизоды из произведений Перро, Шварца и Габбе и добавили национальный колорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь все герои говорят и поют на белорусском языке, а на балу можно заметить наряды, украшенные васильками.

Юлия Шпилевская, актриса Национального академического театра имения Янки Купалы:
Счастливы, наверное, что в нашем театре снова появился детский спектакль. Потому что мы, в основном, как-то отошли от политики детских спектаклей, в основном взрослые какие-то проблемы. Они будут всегда, и с ними ещё наши дети столкнуться. А это... и взрослым порой нужно сбросить с себя проблемы и вспомнить, как это здорово. Всё-таки в чудеса надо верить.

# общество # Купаловский театр # Юлия Шпилевская

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