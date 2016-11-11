В РУВД Московского района открылась комната истории милиции

Новости Беларуси. Униформа советских милиционеров, заточки и свиток-компостер. В Московском РУВД открыли богатую раритетными экспонатами комнату истории.

Среди значимых объектов – награды, документы, фотоснимки и личные вещи сотрудников милиции.

Отдельное помещение в пункте охраны правопорядка отвели под инсталляцию служебного кабинета участкового из 70-ых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Буцаева, пресс-офицер Московского РУВД:

Идея создания данного музейного формирования возникла около двух лет назад. Из личных архивов сотрудники, многие из которых – выходцы из милицейских семей и династий, приносили экспонаты, чтобы разместить их в экспозиции нашей музейной комнаты.