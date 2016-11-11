«Температуры днем будет приближаться к 0ºС»: прогноз погоды на середину ноября

Новости Беларуси. Мороз и солнце... На следующей неделе синоптики обещают несколько чудесных дней, впрочем, больше напоминающих зиму, нежели середину осени.

Остается надеяться, что весна и лето будут также торопиться в столицу, как и холодное время года. Далее о погоде – специалист Гидромедцентра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Лазутин, инженер-синоптик:

В выходные дни у нас будет в основном облачная погода, солнца не много ожидается. Следующая неделя: первая половина будет довольно-таки прохладной. Осадки, если будут, то незначительные и только в виде снега.

Минусовые температуры, правда, днем будет приближаться к 0ºС.

Во второй половине недели начнут появляться воздушные потоки из Западной Европы. А там, естественно, потеплее. Так что характер погоды будет немного меняться.