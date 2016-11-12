Самолеты из России в Минск прилетают с опозданием

Новости Беларуси. Минский аэропорт работает штатно, а вот в московских из-за непогоды отменяют и задерживают рейсы. 11 ноября в Москве и столичном регионе прошли сильный снегопад и ледяной дождь.

В результате московские аэропорты вынуждены задержать или отменить более 100 рейсов.

На работу Национального аэропорта Минск, судя по его электронному табло, это повлияло не сильно. Самолеты из Москвы продолжают прилетать, правда, с небольшим отставанием от графика.

Ближайшие рейсы из российской столицы должны прибыть в 13.50 и 16.00.

А вот вылетают лайнеры из минской воздушной гавани строго по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.