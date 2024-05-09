Золотой нос и стальная хватка. Пообщались с кинологами о служебных собаках

Какими бы ни были сегодня технологии, все равно трудно представить армию и, особенно, охрану границы без служебных собак. Поговорили о тех, у кого золотой нос и стальная хватка.

Александр Юшкевич, старший инспектор отделения специальных мероприятий Кинологического центра органов пограничной службы:

Первым делом кинолог выбирает собаку, потому что он приходит на родильное отделение, которое у нас существует и выбирает себе щенка, с которым он уже изначально начнет свой путь становления кинологом. Есть такие случаи, когда кинолог увольняется по какой-то причине, уходит и оставляет собаку. Так как она является служебной, он либо ее выкупает, забирает с собой, либо уже оставляет на службе. Собаки у нас стоят на довольствии, и сейчас их кормят сухим кормом, который замачивается.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Что особенного ваши друзья, коллеги умеют делать?