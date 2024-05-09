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Золотой нос и стальная хватка. Пообщались с кинологами о служебных собаках

09 мая 2024 14:11
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Какими бы ни были сегодня технологии, все равно трудно представить армию и, особенно, охрану границы без служебных собак. Поговорили о тех, у кого золотой нос и стальная хватка.

В студии Алеся Синявская, старший инспектор питомника разведения и выращивания служебных собак, и Александр Юшкевич, старший инспектор отделения специальных мероприятий.

Золотой нос и стальная хватка. Пообщались с кинологами о служебных собаках-1

Александр Юшкевич, старший инспектор отделения специальных мероприятий Кинологического центра органов пограничной службы:
Первым делом кинолог выбирает собаку, потому что он приходит на родильное отделение, которое у нас существует и выбирает себе щенка, с которым он уже изначально начнет свой путь становления кинологом. Есть такие случаи, когда кинолог увольняется по какой-то причине, уходит и оставляет собаку. Так как она является служебной, он либо ее выкупает, забирает с собой, либо уже оставляет на службе. Собаки у нас стоят на довольствии, и сейчас их кормят сухим кормом, который замачивается. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Что особенного ваши друзья, коллеги умеют делать?

Золотой нос и стальная хватка. Пообщались с кинологами о служебных собаках-4

Алеся Синявская, старший инспектор питомника разведения и выращивания служебных собак Кинологического центра органов пограничной службы:
Изначально, в шуточной форме, я попробовала делать пресс. Качать пресс, думала, заодно и похудею к лету. И он меня начал держать лапами.

Подробности в видео.

# Кинологическая служба Минской центральной таможни # общество # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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