Золотой нос и стальная хватка. Пообщались с кинологами о служебных собаках

Какими бы ни были сегодня технологии, все равно трудно представить армию и, особенно, охрану границы без служебных собак. Поговорили о тех, у кого золотой нос и стальная хватка.
В студии Алеся Синявская, старший инспектор питомника разведения и выращивания служебных собак, и Александр Юшкевич, старший инспектор отделения специальных мероприятий.
Александр Юшкевич, старший инспектор отделения специальных мероприятий Кинологического центра органов пограничной службы:
Первым делом кинолог выбирает собаку, потому что он приходит на родильное отделение, которое у нас существует и выбирает себе щенка, с которым он уже изначально начнет свой путь становления кинологом. Есть такие случаи, когда кинолог увольняется по какой-то причине, уходит и оставляет собаку. Так как она является служебной, он либо ее выкупает, забирает с собой, либо уже оставляет на службе. Собаки у нас стоят на довольствии, и сейчас их кормят сухим кормом, который замачивается.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Что особенного ваши друзья, коллеги умеют делать?
Алеся Синявская, старший инспектор питомника разведения и выращивания служебных собак Кинологического центра органов пограничной службы:
Изначально, в шуточной форме, я попробовала делать пресс. Качать пресс, думала, заодно и похудею к лету. И он меня начал держать лапами.
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