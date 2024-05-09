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Мемориал «Дети лихолетья» – как нацисты использовали детей в качестве живого щита

09 мая 2024 13:46
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Посещение мест воинской славы – дань глубокого уважения тем, кто отдал жизнь за свободу Беларуси. «Хатынь», «Ола», «Дальва», «Брестская крепость-герой», «Буйничское поле», «Красный берег» – в каждом уголке нашей страны есть свой памятник героям Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие и маленькие, кричащие и молчаливые. Будто часовые Победы, они хранят память о военных событиях. За каждым своя история, свой большой подвиг.

Больше 70 маленьких могил – это боль дятловской земли. Мемориал «Дети лихолетья» установлен в память о воспитанниках местного приюта и ребятах политэмигрантов из международного пионерского лагеря, которые за пять дней до начала войны приехали в Дятловский район на оздоровление. Но беззаботное лето продлилось только два дня, а дальше ужасные испытания – все дети окажутся в фашистском плену.

Мемориал «Дети лихолетья» – как нацисты использовали детей в качестве живого щита-1

В заброшенном здании, без еды и медикаментов, дети сильно болели и сгорали, как свечки. Когда шли бои за освобождение Беларуси, нацисты отступали, детей загрузили в эшелон смерти и возили как живой щит. Как только наша авиация начинала бомбить, немецкий поезд останавливался и ребят выгоняли на улицу. Видя их, летчики прекращали огонь.

Мемориал «Дети лихолетья» – как нацисты использовали детей в качестве живого щита-4

Тамара Кривеня, руководитель народного историко-краеведческого музея «Дети лихолетья» Новоельнянской средней школы:
Однажды на станции Жерново близ Ужгорода эшелон попал в очередную бомбежку, и тогда немцы, отцепив вагоны с детьми, оставили их и пересекли чехословацкую границу. Так дети остались свободны в горах Карпатах.

Мемориал «Дети лихолетья» – как нацисты использовали детей в качестве живого щита-7

Два месяца немцы возили детей в адских условиях по разным городам Советского Союза и Европы. Эту страшную историю нацистского цинизма в музее Новоельнянской средней школы до сих пор воссоздают по крупицам.

Мемориал «Дети лихолетья» – как нацисты использовали детей в качестве живого щита-10

Тамара Кривеня:
Одним из самых ценных экспонатов нашего музея является дневник Насти Соколы, подарен нашему школьному музею. На первой страничке дневничка Насти записаны города, которые они проехали. И по этим городам мы составили карту-схему.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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