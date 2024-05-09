Мемориал «Дети лихолетья» – как нацисты использовали детей в качестве живого щита

Посещение мест воинской славы – дань глубокого уважения тем, кто отдал жизнь за свободу Беларуси. «Хатынь», «Ола», «Дальва», «Брестская крепость-герой», «Буйничское поле», «Красный берег» – в каждом уголке нашей страны есть свой памятник героям Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие и маленькие, кричащие и молчаливые. Будто часовые Победы, они хранят память о военных событиях. За каждым своя история, свой большой подвиг.

Больше 70 маленьких могил – это боль дятловской земли. Мемориал «Дети лихолетья» установлен в память о воспитанниках местного приюта и ребятах политэмигрантов из международного пионерского лагеря, которые за пять дней до начала войны приехали в Дятловский район на оздоровление. Но беззаботное лето продлилось только два дня, а дальше ужасные испытания – все дети окажутся в фашистском плену.