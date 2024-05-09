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«Погружаетесь в атмосферу войны». Почему стоит побывать в музее мемориального комплекса «Хатынь»?

09 мая 2024 14:00
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В 2023 году на открытии обновленного мемориального комплекса, который стал настоящим символом памяти более чем 12 тысяч сожженных в Великую Отечественную войну деревень наш Президент обратил внимание всех, что трагедия Хатыни навечно выбита в камне и сердце белорусского народа.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Марина Вашкевич, заведующая отделом научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работы государственного мемориального комплекса «Хатынь».

Юрий Царев, ведущий:
В данный момент идет второе дыхание, возрождение нашего внимания к исторической памяти, трагедии войны. Скажите, как мемориальный комплекс «Хатынь» сейчас соответствует всем требованиям времени?

«Погружаетесь в атмосферу войны». Почему стоит побывать в музее мемориального комплекса «Хатынь»?-1

Марина Вашкевич, заведующая отделом научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работы государственного мемориального комплекса «Хатынь»:
Мемориал вообще никогда не был забыт. Сюда вдохнули такие важные ценности, которые никогда не выходят из моды, – это ценность человеческой жизни и сохранение мира. Здесь всегда были посетители, приезжали люди, были делегации. Вечный огонь, зажженный 5 июля 1969 года, не гас никогда, всегда там горел. Сегодня действительно с открытием нового музея, который был открыт 22 марта 2023 года, в день 80-летия хатынской трагедии, количество посетителей увеличилось в разы.

Сюда едет огромное количество людей не только из разных регионов Беларуси, приезжают из России, других стран. Едет огромное количество молодежи, детей. За последний год только мемориальный комплекс посетили около 500 тысяч человек. Я не знаю, есть ли у нас какой-то музей, где нужно записываться на экскурсию за полгода. У нас экскурсий настолько много, что уже расписан весь май 2024 года и записываются на сентябрь – такое огромное количество посетителей.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы знаем, что музей постоянно совершенствуется, экспозиции обновляются, реконструкции какие-то планируются и готовятся. Расскажите, пожалуйста, об этом. Тем более в этом году мы отметим такую знаковую дату – 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Погружаетесь в атмосферу войны». Почему стоит побывать в музее мемориального комплекса «Хатынь»?-4

Марина Вашкевич:
Музей у нас современный, он оснащен интерактивом. Здесь идет именно удар не на экспозицию, а на те чувства, которые вы там испытаете. Приходите в этот музей и полностью погружаетесь в атмосферу войны. Вы слушаете рассказ маленькой девочки, которая, к сожалению, не выдумка, а реальная история маленькой девочки Аллочки Марук. Слушаете о том, как страдали во время войны дети – это самое страшное, что можно вообще предположить. Вы видите, сколько концлагерей, названий. Заходите в похожую комнату, где ощущаетесь в сарае, где сейчас вас сожгут. Слушаете рассказ Вити Желобковича и через себя пропускаете эти эмоции. Даже люди, посещая наш музей, говорят: «У меня такое ощущение, что здесь пахнет гарью, как будто я только что вышел из горящего сарая». Так влияет это на вас.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Царёв # Марина Вашкевич # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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