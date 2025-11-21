На маршруты между Минском и городами-спутниками вышли новые автобусы

По поручению Президента на особо загруженные междугородние маршруты Минской области вышли новые автобусы. Теперь пассажирам не придется тратить время в очередях, ехать на работу и возвращаться домой они будут с комфортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 новых автобусов «Неман» отправились по самым востребованным пригородным маршрутам. Всего их закуплено 15. Два начали курсировать накануне по маршруту Минск – Дзержинск, еще один будет ездить в Фаниполь с 27 ноября.

Напомним, 14 ноября на совещании Президент, поручил решить проблему недостатка общественного транспорта в пригородном и междугороднем сообщении. Также глава государства обратил внимание на необходимость привлечения на востребованные маршруты электротранспорта. Поручение Президента было выполнено оперативно: в начале нынешней недели «Миноблавтотранс» подписал договор о закупке новых автобусов, в тот же вечер техника была получена и отправлена в автопарки.