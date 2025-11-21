В Беларуси снизилось число наркопреступлений. На треть уменьшилось количество случаев, когда в подобных злодеяниях фигурировали подростки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Под особым контролем – состоящие на учетах за употребление запрещенных веществ, ранее судимых за наркопреступления. Акцент сделали на пресечении поставок наркотиков, недопущении их сбыта в местах массового отдыха молодежи и снижении количества отравлений запрещенными веществами.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника ГУНИПТЛ МВД Беларуси:

Уголовная ответственность за сбыт наркотиков, а к нему относится и передача координат «закладки» через интернет, в Беларуси наступает с 14 лет. За указанные деяния грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Однако законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственность при добровольной сдаче наркотиков и активном содействии и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом.

С начала 2025 года из незаконного оборота в стране изъято почти 1300 килограмм наркотиков и психотропов. Основная их часть следовала транзитом из стран Евросоюза. Среди причастных к обороту наркотиков стало больше иностранцев. При этом число белорусов, вовлеченных в незаконные схемы, снижается.