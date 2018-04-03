Золото и бирюза на веках, малиновые стрелки и рдеющие щёки: делаем макияж в стиле полотен Климта

Новости Беларуси. Необычную идею для мейк-апа предложили в программе «Большой завтрак».

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:

Сегодняшний наш макияж посвящён австрийскому художнику Густаву Климту и его известным полотнам, которые богаты цветом и переливами. Начнём с подготовки кожи. В зимний и переходный период наша кожа обезвожена и шелушится. У всех типов кожи. Поэтому начнём с нанесения увлажняющего масла.

Даже обладательницам жирной кожи не стоит пугаться такого средства: оно просто необходимо коже в холода. Главное, чтобы в составе не было минеральных масел. Инна Леута:

Масло уже является базой под макияж. Поэтому этап нанесения классической базы мы пропустим. Я начну наносить тональный крем.

Тональный крем, в данном случае, будет уже сияющим. Дальше у нас будет ещё много чего интересного. Но на этапе тонирования я уже включаю мерцающий тон. Это характерно для картин Климта: много золота, блеска и глянца. Густав Климт, как и Шерлок Холмс, известен своей любовью к деталям. Проработка мелочей придаст эффектности и нашему макияжу.

Инна Леута:

Подготовим холст для дальнейшего шедевра. Нанесём тонким-тонким слоем золото, серебро, смешанные со специальным маслом, на всю поверхность лица.

Таким образом, лицо будет светоотражать. Будет очень ровным, гладким, с таким лёгким золотым флёром.

Необычную основу припудривать не станем: так мы сохраним дерзкую искристость макияжа. Инна Леута:

Все музы Климта – с проработанными яркими бровями. Это очень характерно для его картин. Поэтому мы последуем его примеру и сделаем брови такие же. Смешаем два тинта: один – коричневый, второй – с такой лёгкой золотинкой. Золотистой тушью мы пройдём по бровям и придадим эффект растрёпанности. Тем же тинтом проработаем форму глаз – сделаем растушёвку вдоль ресниц.

Инна Леута:

Нередко картины Климта критиковали. Почему? Потому что он смешивал сусальное золото с маслом. Это было такой характерной чертой, особенностью манеры его письма. Некоторым эти картины казались излишне антирелигиозными. Уж очень они напоминали иконы того времени. Мы поступим таким же образом, будем столь же провокационны и на подвижное веко нанесём сусальное золото, смешанное с маслом.

Золотой период Климта был неординарным и даже экстравагантным. Но именно эксперименты с яркими цветами стали узнаваемой чертой стиля этого художника. Инна Леута:

Необычное прочтение формы и постоянное дублирование, повторяемость цвета также характерны для его картин. Мы пойдём похожим путём: мы нарисуем стрелку, но она не будет классическая, она будет ярко-малиновой.

Добавим в макияж и сине-бирюзовый оттенок: ещё одну цветовую отсылку к почерку художника.

Инна Леута:

Яркая отличительная черта всех женщин на полотнах Климта – это рдеющие щёки. Горящие румянцем. Именно такой приём я буду использовать в макияже. Это слегка утрированно, немножко ярче, немножечко насыщеннее, чем в обычной жизни.

Румянец отсылает нас к знаменитому эротическому подтексту творчества Климта. Часто на картинах художника – женщина после ночи любви: горящая, быть может, от страсти, а, возможно, от стыда.

Инна Леута:

Для самых известных полотен Густава, таких, как «Поцелуй» и «Адель Блох-Бауэр» характерно буйство красок и даже такая, отчасти, театральность. Поэтому нелишним в макияже будет сместить акцент с глаз на губы. И сделать их такими же равнозначными: достаточно яркими и насыщенными.

Губы будут не просто яркими: Инна растушёвывает контур, чтобы создать эффект чувственных, зацелованных губ. Всё, как на картинах австрийского художника.