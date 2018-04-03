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«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?

03 апреля 2018 17:28
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Новости Беларуси. Уголок Венеции появился в Могилеве. Окраина города оказалась подтопленной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?-1

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Горожане опасаются, что мокрое дело обернется проблемами: только 3 апреля уровень воды упал примерно на метр. Наводнение затронуло две улицы – Грюнвальдскую и Краснозвездную.

«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?-4

В пиковый период здесь даже перестал ходить общественный транспорт. Автобусы и маршрутные такси разворачивались, не доезжая до конечной остановки.

«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?-7

Жители спального района обращались в коммунальные службы и МЧС, но помощи не дождались. Местный коллектор не рассчитан на такой поток воды, а откачивать ее некуда. Остается работать на предотвращение таких паводков в будущем: в проект будут вноситься изменения.

«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?-10

Андрей Москалев, директор Могилевского городского управления капитального строительства:
Для того, чтобы это не повторилось, я думаю, что будем вдоль РПО-8, РПО-2 выполнять водоотводную канаву укрепленную (это будет в виде бетонного лотка), которая позволит одномоментно талую воду с поля убирать в канаву.

«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?-13

В ближайшее время в этих домах откачают оставшуюся воду и просушат подвалы, обещают коммунальные службы.

# общество # Паводки в Беларуси # Фотофакт # Андрей Москалев # Дмитрий Лызиков # Дмитрий Борисов

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