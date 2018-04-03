«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?

Новости Беларуси. Уголок Венеции появился в Могилеве. Окраина города оказалась подтопленной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголок Венеции появился в Могилеве. Окраина города оказалась подтопленной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки
Горожане опасаются, что мокрое дело обернется проблемами: только 3 апреля уровень воды упал примерно на метр. Наводнение затронуло две улицы – Грюнвальдскую и Краснозвездную.
В пиковый период здесь даже перестал ходить общественный транспорт. Автобусы и маршрутные такси разворачивались, не доезжая до конечной остановки.
Жители спального района обращались в коммунальные службы и МЧС, но помощи не дождались. Местный коллектор не рассчитан на такой поток воды, а откачивать ее некуда. Остается работать на предотвращение таких паводков в будущем: в проект будут вноситься изменения.
Андрей Москалев, директор Могилевского городского управления капитального строительства:
Для того, чтобы это не повторилось, я думаю, что будем вдоль РПО-8, РПО-2 выполнять водоотводную канаву укрепленную (это будет в виде бетонного лотка), которая позволит одномоментно талую воду с поля убирать в канаву.
В ближайшее время в этих домах откачают оставшуюся воду и просушат подвалы, обещают коммунальные службы.