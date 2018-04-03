«Будем выполнять водоотводную канаву». Как собираются решить проблему затопленного микрорайона в Могилёве?

Новости Беларуси. Уголок Венеции появился в Могилеве. Окраина города оказалась подтопленной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спокойствия людей как не было, так и не будет». В Могилёве затопило новостройки

Горожане опасаются, что мокрое дело обернется проблемами: только 3 апреля уровень воды упал примерно на метр. Наводнение затронуло две улицы – Грюнвальдскую и Краснозвездную.