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Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?

03 апреля 2018 18:11
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Весна в этом году определённо запоздала.

Цветущие сады мы увидим ещё нескоро. 

Но самые нетерпеливые могли уже в марте полюбоваться на роскошные тюльпаны в столичном Ботаническом саду. 

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-1

Десятки сортов расцвели не в открытом грунте – а в горшках.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-4

Это называется выгонкой.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-7

Юлия Рыженкова, научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси», куратор коллекции «Тюльпаны и гиацинты»:
Что такое выгонка? Это значит: заставить растение цвести в непредназначенное для него время. Готовится субстрат – без разницы, какой.

И высаживается луковица практически поверхностно.

И засыпается песком.

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Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-10

Посадили и поставили на охлаждение.

Это может быть домашний холодильник или подвал какой-то, где температура должна быть 5-10 градусов тепла. 

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-13

В холоде луковицы цветов держат около 16 недель.

Затем, примерно за 16-20 недель до предполагаемого цветения, горшок с луковицами вносят в тёплое помещение. Арифметика проста – чтобы получить тюльпан, например, к новому году, его нужно посадить где-то  в начале июня.  

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-16

Тюльпан – это, одновременно, и очень лёгкая в выращивании культура, и очень хлопотная. Уход несложен.

Но за один сезон луковицы нужно выкопать, сохранить и снова посадить.

Если вы не готовы к этому – присмотритесь к менее трудоёмким сортам.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-19

Юлия Рыженкова:
Тюльпаны видовые, тюльпаны Кауфмана, Фостера и Грейга – их можно не копать. Вы их можете увидеть у нас в коллекции с апреля-месяца.

Всего в мире существует более 80 видов тюльпанов и около 1 800 сортов.

И каждый год селекционеры стараются представить что-то новое.    

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-22

Юлия Рыженкова:
Вот этот сорт тюльпана принадлежит к классу попугайные. Они ещё зелёные, ещё не раскрылись.

Сорт называется Texas Flame.

Его основная окраска будет – жёлтый, с красным пламенем посередине лепестка.   

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-25

Главная опасность, с которой может столкнуться начинающий цветовод – это болезни тюльпанов.

Их важно уметь быстро распознать.

Тем более, что у тюльпанов есть заболевание, которое на первых порах делает цветок очень эффектным.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-28

Юлия Рыженкова:
Вот, посмотрите, чистая окраска, а вот эта – вирусная. Они, конечно, великолепные.

Раньше считали, что так и должно быть, размножали даже вирусные тюльпаны.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-31

Но чем они отличаются от здоровых: дело в том, что со временем проявляется этот вирус, зауженность лепестков, меньше высота, и становится он искривлённым. Мало того, он ещё заражает и соседние участки.

Борьбы с вирусом в наших условиях не существует.

Мы вырываем, выбрасываем, в какие-то ямы закапываем.

При правильной подборке сортов цветением тюльпанов можно любоваться с середины апреля до конца мая.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-34

Самыми первыми зацветут низкорослые тюльпаны Кауфмана.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-37

А поздние сорта будут цвести до первых чисел июня. 

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-40

Прохладная весна – залог длительного цветения тюльпанов.

Оптимальная температура – 15-18 градусов.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-43


Юлия Рыженкова:
Расцвели, открылись – 3-5 дней и его нет. Но за ним, конечно, большой труд идёт – выкопка, чистка, сортировка и опять подготовка к посадке.

Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?-45

Вот именно эти небольшие мгновения цветения – они всегда нас радуют.

# общество # Растения и цветы # Юлия Рыженкова

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