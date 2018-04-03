Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?

Весна в этом году определённо запоздала.
Цветущие сады мы увидим ещё нескоро.
Но самые нетерпеливые могли уже в марте полюбоваться на роскошные тюльпаны в столичном Ботаническом саду.
Весна в этом году определённо запоздала.
Цветущие сады мы увидим ещё нескоро.
Но самые нетерпеливые могли уже в марте полюбоваться на роскошные тюльпаны в столичном Ботаническом саду.
Десятки сортов расцвели не в открытом грунте – а в горшках.
Это называется выгонкой.
Юлия Рыженкова, научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси», куратор коллекции «Тюльпаны и гиацинты»:
Что такое выгонка? Это значит: заставить растение цвести в непредназначенное для него время. Готовится субстрат – без разницы, какой.
И высаживается луковица практически поверхностно.
И засыпается песком.
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Посадили и поставили на охлаждение.
Это может быть домашний холодильник или подвал какой-то, где температура должна быть 5-10 градусов тепла.
В холоде луковицы цветов держат около 16 недель.
Затем, примерно за 16-20 недель до предполагаемого цветения, горшок с луковицами вносят в тёплое помещение. Арифметика проста – чтобы получить тюльпан, например, к новому году, его нужно посадить где-то в начале июня.
Тюльпан – это, одновременно, и очень лёгкая в выращивании культура, и очень хлопотная. Уход несложен.
Но за один сезон луковицы нужно выкопать, сохранить и снова посадить.
Если вы не готовы к этому – присмотритесь к менее трудоёмким сортам.
Юлия Рыженкова:
Тюльпаны видовые, тюльпаны Кауфмана, Фостера и Грейга – их можно не копать. Вы их можете увидеть у нас в коллекции с апреля-месяца.
Всего в мире существует более 80 видов тюльпанов и около 1 800 сортов.
И каждый год селекционеры стараются представить что-то новое.
Юлия Рыженкова:
Вот этот сорт тюльпана принадлежит к классу попугайные. Они ещё зелёные, ещё не раскрылись.
Сорт называется Texas Flame.
Его основная окраска будет – жёлтый, с красным пламенем посередине лепестка.
Главная опасность, с которой может столкнуться начинающий цветовод – это болезни тюльпанов.
Их важно уметь быстро распознать.
Тем более, что у тюльпанов есть заболевание, которое на первых порах делает цветок очень эффектным.
Юлия Рыженкова:
Вот, посмотрите, чистая окраска, а вот эта – вирусная. Они, конечно, великолепные.
Раньше считали, что так и должно быть, размножали даже вирусные тюльпаны.
Но чем они отличаются от здоровых: дело в том, что со временем проявляется этот вирус, зауженность лепестков, меньше высота, и становится он искривлённым. Мало того, он ещё заражает и соседние участки.
Борьбы с вирусом в наших условиях не существует.
Мы вырываем, выбрасываем, в какие-то ямы закапываем.
При правильной подборке сортов цветением тюльпанов можно любоваться с середины апреля до конца мая.
Самыми первыми зацветут низкорослые тюльпаны Кауфмана.
А поздние сорта будут цвести до первых чисел июня.
Прохладная весна – залог длительного цветения тюльпанов.
Оптимальная температура – 15-18 градусов.
Юлия Рыженкова:
Расцвели, открылись – 3-5 дней и его нет. Но за ним, конечно, большой труд идёт – выкопка, чистка, сортировка и опять подготовка к посадке.
Вот именно эти небольшие мгновения цветения – они всегда нас радуют.