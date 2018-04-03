Зачем тюльпанам холодильник и почему эффектная окраска может свидетельствовать о вирусе?

Весна в этом году определённо запоздала. Цветущие сады мы увидим ещё нескоро. Но самые нетерпеливые могли уже в марте полюбоваться на роскошные тюльпаны в столичном Ботаническом саду.

Десятки сортов расцвели не в открытом грунте – а в горшках.

Это называется выгонкой.

Юлия Рыженкова, научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси», куратор коллекции «Тюльпаны и гиацинты»:

Что такое выгонка? Это значит: заставить растение цвести в непредназначенное для него время. Готовится субстрат – без разницы, какой. И высаживается луковица практически поверхностно. И засыпается песком. «В пакетик со смесью кладут семян больше, и стоит дешевле»: как вырастить петунию и сохранить на зиму

Посадили и поставили на охлаждение. Это может быть домашний холодильник или подвал какой-то, где температура должна быть 5-10 градусов тепла.

В холоде луковицы цветов держат около 16 недель. Затем, примерно за 16-20 недель до предполагаемого цветения, горшок с луковицами вносят в тёплое помещение. Арифметика проста – чтобы получить тюльпан, например, к новому году, его нужно посадить где-то в начале июня.

Тюльпан – это, одновременно, и очень лёгкая в выращивании культура, и очень хлопотная. Уход несложен. Но за один сезон луковицы нужно выкопать, сохранить и снова посадить. Если вы не готовы к этому – присмотритесь к менее трудоёмким сортам.

Юлия Рыженкова:

Тюльпаны видовые, тюльпаны Кауфмана, Фостера и Грейга – их можно не копать. Вы их можете увидеть у нас в коллекции с апреля-месяца. Всего в мире существует более 80 видов тюльпанов и около 1 800 сортов. И каждый год селекционеры стараются представить что-то новое.

Юлия Рыженкова:

Вот этот сорт тюльпана принадлежит к классу попугайные. Они ещё зелёные, ещё не раскрылись. Сорт называется Texas Flame. Его основная окраска будет – жёлтый, с красным пламенем посередине лепестка.

Главная опасность, с которой может столкнуться начинающий цветовод – это болезни тюльпанов. Их важно уметь быстро распознать. Тем более, что у тюльпанов есть заболевание, которое на первых порах делает цветок очень эффектным.

Юлия Рыженкова:

Вот, посмотрите, чистая окраска, а вот эта – вирусная. Они, конечно, великолепные. Раньше считали, что так и должно быть, размножали даже вирусные тюльпаны.

Но чем они отличаются от здоровых: дело в том, что со временем проявляется этот вирус, зауженность лепестков, меньше высота, и становится он искривлённым. Мало того, он ещё заражает и соседние участки. Борьбы с вирусом в наших условиях не существует. Мы вырываем, выбрасываем, в какие-то ямы закапываем. При правильной подборке сортов цветением тюльпанов можно любоваться с середины апреля до конца мая.

Самыми первыми зацветут низкорослые тюльпаны Кауфмана.

А поздние сорта будут цвести до первых чисел июня.

Прохладная весна – залог длительного цветения тюльпанов. Оптимальная температура – 15-18 градусов.



Юлия Рыженкова:

Расцвели, открылись – 3-5 дней и его нет. Но за ним, конечно, большой труд идёт – выкопка, чистка, сортировка и опять подготовка к посадке.