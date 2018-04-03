«Предлагаем ввести экспериментальный подход». Ученики нарочанской школы стали победителями республиканских конкурсов по естественным наукам

Диплом первой степени – у ученицы 11 класса Анастасии Виноградовой. Она готовила работу по биологии под руководством учительницы Татьяны Прокоп. Десятиклассник Даниил Руденков исследовал воздействие бытовой химии на экологию. Вместе с ним проблемы окружающей среды анализировала Юлия Верас, научный сотрудник Нарочанской биостанции имени Винберга.

Даниил Руденков, ученик нарочанской средней школы № 2: Я написал научную работу на тему «Экотоксикологическая оценка воздействия средств бытовой химии на водные экосистемы». Экотоксикологическая оценка в нашем мире сводится просто к анализу средства, а мы предлагаем ввести экспериментальный подход. Мы с помощью нашей работы доказали, что это не так уж тяжело и дешево.

Анастасия Виноградова, ученица нарочанской средней школы № 2:

Моя работа помогает определить качество воды. Если даже взять наш регион – в нашу Нарочь впадает всего лишь одна река и 18 ручьев. Поэтому очень важно поддерживать экологическое состояние в норме, не загрязнять эти ручьи. А так, как мы находимся именно в рекреационной зоне и можем помочь этому, очень важно поддерживать наши ручьи в определенном состоянии.

Экологическая проблематика – основная в исследованиях талантливых ребят. Надо сказать, что их наработки услышаны специалистами. И, возможно, скоро станут основой новых экологических проектов в Мядельском районе.