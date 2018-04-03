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«Предлагаем ввести экспериментальный подход». Ученики нарочанской школы стали победителями республиканских конкурсов по естественным наукам

03 апреля 2018 15:51
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Новости Беларуси. Ученики нарочанской средней школы № 2 стали победителями республиканских конкурсов по естественным наукам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Диплом первой степени – у ученицы 11 класса Анастасии Виноградовой. Она готовила работу по биологии под руководством учительницы Татьяны Прокоп. Десятиклассник Даниил Руденков исследовал воздействие бытовой химии на экологию. Вместе с ним проблемы окружающей среды анализировала Юлия Верас, научный сотрудник Нарочанской биостанции имени Винберга.

«Предлагаем ввести экспериментальный подход». Ученики нарочанской школы стали победителями республиканских конкурсов по естественным наукам-1

Даниил Руденков, ученик нарочанской средней школы № 2:
Я написал научную работу на тему «Экотоксикологическая оценка воздействия средств бытовой химии на водные экосистемы». Экотоксикологическая оценка в нашем мире сводится просто к анализу средства, а мы предлагаем ввести экспериментальный подход. Мы с помощью нашей работы доказали, что это не так уж тяжело и дешево.

«Предлагаем ввести экспериментальный подход». Ученики нарочанской школы стали победителями республиканских конкурсов по естественным наукам-4

Анастасия Виноградова, ученица нарочанской средней школы № 2:
Моя работа помогает определить качество воды. Если даже взять наш регион – в нашу Нарочь впадает всего лишь одна река и 18 ручьев. Поэтому очень важно поддерживать экологическое состояние в норме, не загрязнять эти ручьи. А так, как мы находимся именно в рекреационной зоне и можем помочь этому, очень важно поддерживать наши ручьи в определенном состоянии.

Экологическая проблематика – основная в исследованиях талантливых ребят. Надо сказать, что их наработки услышаны специалистами. И, возможно, скоро станут основой новых экологических проектов в Мядельском районе.

# общество # Фотофакт # Школы в Беларуси # Даниил Руденков # Анастасия Виноградова

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