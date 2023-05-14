Знамёна по ГОСТу. Как в Доме печати создают белорусский флаг?

Новости Беларуси. С понимания сути и смыслов, которые несут государственные символы, начинается и воспитание патриота. Это понимают в нашей стране. Потому буквально с детского сада знакомят маленьких белорусов с национальной атрибутикой. Кстати, более 60 % белорусов считают, что уважать государственную символику и историю страны и значит быть патриотом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом говорят недавно проведенные соцопросы. А из чего еще складывается любовь к Родине и почему в любом случае это от всего сердца? Патриотическо-праздничный репортаж политобозревателя Евгения Пустового.

Лицо государства – это символы страны. Могут быть люди. Бренды. Локации и события. Но всех объединяет государственная символика. Как воспитать патриота? Вот что говорят белорусы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш герб, наш флаг – особые, они не похожи ни на гербы и флаги соседних государств и других государств. Согласитесь, это просто и понятно. Символы – это память поколений. Они должны в себя вобрать все самое лучшее, что было у народа в его истории. Посмотрите, в наших символах (сколько их было: десятки, может, сотни?) мы ведь сохранили красный и белый цвет. Белый цвет – это чистота, чистота нашего народа, что соответствует нашему народу. Красный цвет – это наша борьба за независимость, это цвет наших побед, в том числе и в последней – Великой Отечественной войне. Мы добавили сюда зеленый цвет, который был в последние годы характерен нашей символике. Это цвет жизни, это цвет миролюбия. Поэтому все наши победы зиждутся на нашем желании быть независимыми и трудиться, честно трудиться на своей земле.

Площадь флага у Дворца Независимости – место силы нашей государственности. Открытие вошло в историю.

Юрий Ариховский, заместитель генерального директора по производству и идеологической работе Белорусского Дома печати:

Когда глава государства преклонил колено и поцеловал наш Государственный флаг… И начальник Минского гарнизона в такой петле запустил его на подъем – он начал медленно подниматься. А потом произошел хлопок. У всех он вызвал чувство такого, знаете, восхищения. А у нас – это, наверное, было чувство у каждого работника Дома печати – что нам флаг отсалютовал.

Это одно из самых закрытых учреждений страны. В котором миру открывают Беларусь. Печатают газеты и книги. Но это лишь одна страница их деятельности. Знамя страны в буквальном смысле в крепких руках Андрея Филиппова. Флажных дел мастер – первопроходец. В Доме печати создавать наш флаг начали с 2012 года. Как раз с этого года и работает он здесь.

Андрей Филиппов, оператор выводных устройств:

Каждое утро я это чувствую, что участок ответственный, заказчики тоже очень серьезные люди. Насчет обыденности: каждый заказ – это что-то новое.

До этого геральдическим лицом государства торговали частники. Но создавать флаги государственного масштаба начали здесь. Само предприятие в системе Управления делами Президента. Кому еще можно доверить такое-то важное дело?

Юрий Ариховский:

Многие предприятия частной формы собственности просто шьют этот флаг из ткани уже красной, зеленой. И печатают только орнамент. А у нас это единое знамя. И в любом случае, переходить на этот шивной вариант – естественно, он будет дешевле. Но я никогда не опущусь до этой цены.

Не шить. Не печатать. А именно создавать. Сначала на сублимационной термобумаге печатают матрицу. Затем под давлением и при высокой температуре 200 градусов диффузируют на флажную сетку. Раньше ее покупали в Европе. Теперь полотно для белорусских флагов из Поднебесной. Даже процесс приготовления и состав краски монополисты держат в секрете. Эти знамена для улицы. Не выгорают. С госсимволами для кабинетов попроще. Ткань местная, из Могилева. Но любой флаг из-под пресса Дома печати соответствуем всем ГОСТам. Без 50 оттенков красного или зеленого.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Яркая праздничная упаковка, продукция с государственными символами, знамя Беларуси, даже штандарт Президента – все производится в этих по-белорусски скромных условиях. Но с огромным размахом патриотизма.