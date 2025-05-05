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Знамя Победы на белорусской технике! «ПОЖСНАБ» присоединился к патриотической акции

05 мая 2025 10:47
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Символ приближения и окончания войны – на белорусской технике. Почти 80 лет назад водружение Знамени Победы над Рейхстагом ознаменовало окончание самой кровопролитной войны XX века. В знак признательности героическим предкам, отвоевавшим для нас родную землю и возможность жить в мирной стране, коллектив завода «ПОЖСНАБ» присоединился к патриотической акции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знамя Победы на белорусской технике! «ПОЖСНАБ» присоединился к патриотической акции-2

С гордостью и благодарностью в сердце Знамя Победы и Государственный флаг Беларуси поднялись в небо вместе с уникальной пожарной автолестницей для аварийно-спасательных работ. Она способна выдвигаться на высоту до 52 метров. Беларусь – одна из пяти стран в мире, кто производит подобную технику. Таким образом, коллектив предприятия не только выражает свою приверженность идеалам мира и уважения к исторической памяти, но и подтверждает свое стремление к светлому и мирному будущему для всех поколений.

# День Победы # Предприятия Беларуси

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