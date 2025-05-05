«Интернет и полиграфия – это союзники!» Почему книги не умрут? Анатолий Урецкий поздравил с Днём печати

5 мая в Беларуси отмечают День печати. Узнали, как живет и развивается отрасль, которая веками формировала общественное мнение, и есть ли будущее у печатного слова.

Анатолий Урецкий, специалист по идеологической работе государственного предприятия «Издательство «Белорусский лом печати»: День печати – это праздник не только Дома печати. Это все полиграфисты Республики Беларусь. Полиграфическая отрасль в Республике Беларусь очень малочисленная. И полиграфистов в Республике Беларусь не слишком много. Фактически, мы друг друга знаем в лицо – собираемся на книжных выставках, общаемся.

Юрий Царев, ведущий:

Когда-то говорили, что театр умрет. Театр живет, кино живет, сейчас нейронные сети появились – конкуренция. Как вы считаете, книга умрет или не умрет?

Анатолий Урецкий:

Интернет и полиграфия – это союзники. Здесь вопросов нет, но здесь есть точка «но»! Именно по информации. В интернете мы информацию читаем. Кто ее пишет, этого мы конкретно не знаем. Ответственности, да? Ответственность никто не несет. Когда человек читает ту же самую газету, книгу, журнал, за каждое слово отвечает редактор, который эту информацию выдал. Есть законы, издательство получает лицензию, выкупает где-то информацию. В основном это все проходит через издательство. А мы, как Дом Печати, конечный результат выдаем.