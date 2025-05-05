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Семья из Дзержинска собрала коллекцию раритетных велосипедов! Показываем топовые модели

05 мая 2025 08:55
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Знакомимся с фанатами железных коней! В Дзержинском районе заглянули в гости к семье Клим. Около пяти лет энтузиасты собирают раритетные велосипеды и сохраняют историю поколений. Глядя на этих «старичков», многие вспоминают свое детство и молодость. 

Семья из Дзержинска собрала коллекцию раритетных велосипедов! Показываем топовые модели-2

Наталья Клим, коллекционер велосипедов:
Вот молодечненский велосипед – на нем вся красочка, это все не наклейки. Для детей – петушок красивый. Это все оригинальное. Сохранился до наших лет. 

Семья из Дзержинска собрала коллекцию раритетных велосипедов! Показываем топовые модели-4

С ветерком в прошлое! На коллекцию вдохновил сын Алексей. Колесит с трех лет без остановки. Влюбился в скорость и занимался шоссейно-трековым велоспортом. Всей семьей создали замечательный проект «Ровары нашых продкаў».

Семья из Дзержинска собрала коллекцию раритетных велосипедов! Показываем топовые модели-6

В частном собрании красуются легенды разных эпох и стран. От 30-х годов прошлого века до современности. Большинство – дети Советского Союза, звезды минского, рижского, львовского, горьковского и других заводов. Есть немецкие, итальянские, польские и французские модели.

Около 120 велосипедов на ходу, несмотря на свой почтенный возраст. А сколько еще предстоит восстановить! Сын и отец проводят все технические операции сами. Порой детали ищут месяцами, но оно того стоит.

Велогайд по топовым моделям смотрите в видео.

# Коллекционирование # Велосипед # Хобби

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