Семья из Дзержинска собрала коллекцию раритетных велосипедов! Показываем топовые модели

Знакомимся с фанатами железных коней! В Дзержинском районе заглянули в гости к семье Клим. Около пяти лет энтузиасты собирают раритетные велосипеды и сохраняют историю поколений. Глядя на этих «старичков», многие вспоминают свое детство и молодость.

Наталья Клим, коллекционер велосипедов: Вот молодечненский велосипед – на нем вся красочка, это все не наклейки. Для детей – петушок красивый. Это все оригинальное. Сохранился до наших лет.

С ветерком в прошлое! На коллекцию вдохновил сын Алексей. Колесит с трех лет без остановки. Влюбился в скорость и занимался шоссейно-трековым велоспортом. Всей семьей создали замечательный проект «Ровары нашых продкаў».

В частном собрании красуются легенды разных эпох и стран. От 30-х годов прошлого века до современности. Большинство – дети Советского Союза, звезды минского, рижского, львовского, горьковского и других заводов. Есть немецкие, итальянские, польские и французские модели.

Около 120 велосипедов на ходу, несмотря на свой почтенный возраст. А сколько еще предстоит восстановить! Сын и отец проводят все технические операции сами. Порой детали ищут месяцами, но оно того стоит.