Александр Лукашенко посещает Солигорскую птицефабрику

3 октября Александр Лукашенко – в Солигорском районе. Глава государства ознакомится с работой птицефабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также заслушает доклады о перспективах развития предприятия и ходе реализации инвестиционного проекта по созданию селекционно-генетического центра в сфере птицеводства.

Одной из точек станет также перепелиная ферма. Строительство завершено в июне, проект уникальный для Беларуси. В настоящее время производственная база птицеводства включает 38 сельскохозяйственных организаций, в том числе 20 птицефабрик мясного направления и 18 яичного.

По итогам работы за 2024 год производство мяса птицы составило свыше 700 тысяч тонн. Страна им обеспечена на 158 %, яйцом – на 126 %. Излишки продукции реализуются на экспорт.