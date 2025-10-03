Горецкая сельхозакадемия отмечает 185-летие – коллектив поздравил Президент

Старейший в Европе аграрный вуз – Сельхозакадемия в Горках – отмечает 185-летие со дня основания. Коллектив Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славный путь учреждения отмечен яркими научно-практическими достижениями и целым созвездием имен выдающихся выпускников, вписавших немало значимых страниц в историю Беларуси. Академия сегодня представляет собой не просто комплекс учебных корпусов, центров, лабораторий, общежитий, спортивных и культурных площадок, а это прежде всего научно-педагогические кадры, вклад которых в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологий, агроэкологии, генетики и селекции неоценим. Но самое главное – вы свято храните традиции, воспитывая у молодежи любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду», – подчеркнул Президент.