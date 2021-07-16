Как определить способности ребёнка? Рассказывает мама шестерых детей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сколько у вас детей и занимаются ли они в кружках?

Ольга Арешова-Каменская, многодетная мать-героиня:

У меня шестеро детей. Старшая дочь, старший сын, средний сын, младший сын и двойня – девочка и мальчик. Старшие дети занимаются творчеством. Старшая девочка занимается вокалом. Но это было не одно направление. Она пробовала себя в танцах. Алеся Лакина:

То есть она сама выбирала, со скольки лет она ходит? Ольга Арешова-Каменская:

Мы наблюдали за ней, слушали, предпочтения ее учитывали, и я так мягко направляла ее. Алеся Лакина:

А как наблюдали? Она пела в расческу перед зеркалом?

Ольга Арешова-Каменская:

Она пела, закрываясь, не напоказ. Мы услышали – в душе пел ребенок, потом у себя в комнате. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А сейчас в Instagram мамы поет, получает огромное количество лайков, делая первые шаги на эстраде. Ольга Арешова-Каменская:

Да. Я это связываю все-таки с генетическими предрасположенностями, потому что у меня поющая мать – у нее музыкальное образование. Я сама творческий человек, люблю рисовать, потанцевать любила в детстве, в молодости, как говорится, слышу хорошо музыку. Это передается, мне так кажется. И папа наш имеет хороший голос, он меломан, слушает хорошую музыку. Екатерина Забенько:

Вы ее поддержали. Есть расхожее мнение, что чем больше детей, тем меньше возможности уделять внимание их образованию, их интересам. Я знаю, что в вашей семье вы в принципе дали право своим детям заниматься тем, чем они хотят – музыкой, танцами – интересы детей в первую очередь, и не такой акцент на то, что нужно обязательно водить их по каким-то кружкам, чтобы занять их время.

Ольга Арешова-Каменская:

Они хотят ходить везде. Опять же, мы беседуем с ними и решаем вместе на семейном совете, где бы ребенку было бы комфортнее, получает ли он от этого удовольствие, нравится ему педагог, не нравится. Очень много беседуем. Беседуем в непринужденной обстановке – за какой-то готовкой, на прогулке, то есть это все не из-под палки. Очень много потом с мужем анализируем результат нашей беседы. Екатерина Забенько:

То есть это важно посмотреть: получилось – не получилось, проявил ребенок интерес или нет. Я так понимаю, что вы обсуждаете это всей семьей, не только с супругом, но и со всеми детьми, которые участвуют в воспитании друг друга. Алеся Лакина:

Дочь занималась танцами, но перестала. Ей не понравилось?

Ольга Арешова-Каменская:

Это стечение обстоятельств. Переехали на новое место жительства, не было, допустим, рядом с домом танцев. Была музыкальная школа – пришли, попробовали, заметили нас, стали заниматься. Мы пришли всей семьей, но кто-то не захотел. Старший сын решил, что это все-таки не его, он более скромный, не любит публичность. Он такой хозяйственный, больше помогает маме. Алеся Лакина:

Ольга, расскажите, ваши дети пошли в школу подготовленными? Ольга Арешова-Каменская:

Поскольку у меня шестеро детей, у меня с каждым разный опыт. Кого-то мы готовили, везде разный результат. Алеся Лакина:

И как лучше? Ольга Арешова-Каменская:

Вы знаете, готовить нужно, но, как правильно сказали, нужно помогать своему ребенку, надо какие-то давать задания и слегка его подталкивать, всегда слегка его направлять и при этом хвалить. Алеся Лакина:

Каким образом подталкивать – поощрять его?

Ольга Арешова-Каменская:

Ну, нет. Когда-то в моей жизни была такая женщина очень хорошая (она педагогом работала в инязе), она говорит: «Я все уроки делала со своими детьми, я каждый доклад делала со своим ребенком». Алеся Лакина:

А вы делали уроки со своими детьми? Ольга Арешова-Каменская:

Я нет, я им подсказываю. Екатерина Забенько:

Какая успеваемость у детей? Ольга Арешова-Каменская:

Средняя, но они у меня счастливые. Я их не мучаю за то, что где-то у них оплошности какие-то. Они рады и довольны, когда у них что-то получается. Они всегда со мной делятся, когда у них что-то не получается. Они не боятся идти домой и говорить: «Мама, мне сегодня два поставили». У нас никто за это не убивает. Делятся, рассказывают. Я говорю: «Поставь задачу, скажи, что ты исправишься».

Алеся Лакина:

Мне кажется, с шестью детьми очень сложно справиться. Екатерина Забенько:

Разобраться, кого в школу, кого в детский сад – логистика. Алеся Лакина:

Из чего состоит день ваших детей? Ольга Арешова-Каменская:

Естественно, они с утра просыпаются, собираются, идут в школу. Чаще всего я или уже ушла на работу, или иду уже чуть позже. Поэтому они делают какие-то приготовления с вечера. Дома они даже не завтракают, завтракают в школе после первого урока. Собрались и побежали, скажем так. Приходят по-разному. Кто идет в музыкальную школу (Кариночка моя и Марк, они творческие у меня, поющие, танцующие, как я говорю), Давид спешит домой – помогать по хозяйству. Он такой домашний, мамин.