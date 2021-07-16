«Мой сыночек в три года уже читает по слогам». Нужно ли это ребёнку?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Часто можно услышать такие слова: «Мой сыночек в три года уже читает по слогам». Но насколько это осознанное чтение? Конечно, ребенок в три года может знать буквы, но насколько он улавливает смысл прочитанного? В каком возрасте это норма?

Галина Швец, детский психолог:

Дело в том, что дети в три года еще не осознают и не отличают звук от буквы, слог от слова. Когда родители учат своих детей, родители тренируют у ребенка память. Ребенок, получается, просто запоминает, тренируется, учит-учит-учит. На самом деле, когда ему предлагают прочитать другие слова, он не понимает. Но если мы, как говорится, натягали его на какие-то определенные слова, он может прочитать без проблем.

Алеся Лакина:

Но смысл при этом он теряет?

Галина Швец:

Теряет. Для каждого навыка есть свой инстинктивный период. Это такое благоприятное время, когда формируется какой-то определенный навык. Например, чтение дети очень хорошо уже понимают и могут с удовольствием изучать, читать примерно с 5 лет или 6-7. У каждого ребенка по-разному: один ребенок в 5 лет с удовольствием будет читать, другой ребенок – в 6-7.