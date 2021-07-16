«Мой сыночек в три года уже читает по слогам». Нужно ли это ребёнку?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Часто можно услышать такие слова: «Мой сыночек в три года уже читает по слогам». Но насколько это осознанное чтение? Конечно, ребенок в три года может знать буквы, но насколько он улавливает смысл прочитанного? В каком возрасте это норма?
Галина Швец, детский психолог:
Дело в том, что дети в три года еще не осознают и не отличают звук от буквы, слог от слова. Когда родители учат своих детей, родители тренируют у ребенка память. Ребенок, получается, просто запоминает, тренируется, учит-учит-учит. На самом деле, когда ему предлагают прочитать другие слова, он не понимает. Но если мы, как говорится, натягали его на какие-то определенные слова, он может прочитать без проблем.
Алеся Лакина:
Но смысл при этом он теряет?
Галина Швец:
Теряет. Для каждого навыка есть свой инстинктивный период. Это такое благоприятное время, когда формируется какой-то определенный навык. Например, чтение дети очень хорошо уже понимают и могут с удовольствием изучать, читать примерно с 5 лет или 6-7. У каждого ребенка по-разному: один ребенок в 5 лет с удовольствием будет читать, другой ребенок – в 6-7.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Если ребенок в 6 лет не читает, не нужно его вести по врачам и думать, что не так с моим ребенком?
Галина Швец:
Абсолютно не нужно. Если ребенок научился читать в 4 или даже в 3 года, это ни о чем не говорит. Если ребенок в 4 года научился читать, но он стал более взрослым и к книгам даже не подходит, то есть ему неинтересно вообще читать. А ребенок, который научился в 6-7 лет, он бежит с удовольствием. Опять же, все зависит от самого ребенка и как сами родители поддерживают его в увлечениях. Они сами читают – ребенок смотрит. А то, что мы научили, что он будет это делать постоянно, это будет с таким восторгом, увлечением – это ни о чем не говорит.
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