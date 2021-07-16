Как выбрать кружки и секции для ребёнка и сколько раз в неделю нужно заниматься? Рассказывает детский психолог

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Очень важно найти грань между тем, как мы хотим нашим детям дать все самое лучшее, чтобы они с малых лет уже знали как можно больше, но при этом не перегрузить ребенка. Где вот эта грань, чтобы ребенку дать как можно больше знаний с самого раннего возраста, но при этом чтобы у него было время на свою жизнь, на свое личное время, на детство, что самое главное.

Галина Швец, детский психолог:

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен, конечно же, чтобы он учился отлично, чтобы он ходил на кружки, разные секции, чтобы он знал очень много языков. Родители стараются по максимуму дать своему ребенку, они его всесторонне развивают. Самое главное, необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и в зависимости от этого ребенку предлагать какие-то кружки и занятия. В первую очередь мы должны отследить, как ребенок себя чувствует после школы, что он говорит, как он выглядит. Если ребенок после школы выглядит уставшим, замученным, то ему однозначно нужен отдых и родители должны этому поспособствовать.

Один ребенок придет домой и будет с удовольствием читать книжку, отдыхать и в одиночестве он будет себя чувствовать прекрасно, потому что многим людям очень тяжело находиться длительное время в помещении, где очень много людей.

Для другого ребенка отлично подойдет активный отдых – это спорт, танцы, то есть такого образа кружки. Если ребенок приходит домой и он возбужденный, нервный, то ему нужно успокоиться. Ему отлично подойдут рисование, занятие творчеством, возможно, шахматы или другие занятия. Смотрим на своего ребенка и наблюдаем.