Как выбрать кружки и секции для ребёнка и сколько раз в неделю нужно заниматься? Рассказывает детский психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Очень важно найти грань между тем, как мы хотим нашим детям дать все самое лучшее, чтобы они с малых лет уже знали как можно больше, но при этом не перегрузить ребенка. Где вот эта грань, чтобы ребенку дать как можно больше знаний с самого раннего возраста, но при этом чтобы у него было время на свою жизнь, на свое личное время, на детство, что самое главное.
Галина Швец, детский психолог:
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен, конечно же, чтобы он учился отлично, чтобы он ходил на кружки, разные секции, чтобы он знал очень много языков. Родители стараются по максимуму дать своему ребенку, они его всесторонне развивают. Самое главное, необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка и в зависимости от этого ребенку предлагать какие-то кружки и занятия. В первую очередь мы должны отследить, как ребенок себя чувствует после школы, что он говорит, как он выглядит. Если ребенок после школы выглядит уставшим, замученным, то ему однозначно нужен отдых и родители должны этому поспособствовать.
Один ребенок придет домой и будет с удовольствием читать книжку, отдыхать и в одиночестве он будет себя чувствовать прекрасно, потому что многим людям очень тяжело находиться длительное время в помещении, где очень много людей.
Для другого ребенка отлично подойдет активный отдых – это спорт, танцы, то есть такого образа кружки. Если ребенок приходит домой и он возбужденный, нервный, то ему нужно успокоиться. Ему отлично подойдут рисование, занятие творчеством, возможно, шахматы или другие занятия. Смотрим на своего ребенка и наблюдаем.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть все индивидуально. Нет такого, что всех детей нужно нагружать, помимо основных занятий, столько и столько часов в день?
Галина Швец:
Ребенку мы предлагаем обязательно после семи лет различные кружки и секции. Оптимально это один кружок после школы. Примерно должно быть у ребенка три кружка, которые он может посещать одновременно.
Алеся Лакина:
То есть сколько раз в неделю он должен ходить?
Галина Швец:
Он может ходить каждый день после школы, если для него это комфортно. Но если мы видим, что ребенок становится агрессивным или, наоборот, очень тревожным, устает, проявляет различные эмоции, то есть мы видим, что ребенку тяжело, значит какую-то часть нагрузки обязательно нужно убрать.
Алеся Лакина:
А если ребенок вообще не хочет никуда ходить? Если ему комфортно дома, играть в телефон, делать уроки через силу и смотреть телевизор?
Галина Швец:
Значит, ребенка на первый момент мы не должны заставлять, мы просто должны ему предлагать. Бывает такое часто, что ребенок не хочет заниматься, например, танцами просто с определенным тренером, инструктором. Если мы ему выбираем другого, предлагаем и замечаем, что это прямо родной, близкий для него человек, ему нравится, они находят общий язык, ребенок с удовольствием будет ходить. Просто мы пробуем, предлагаем. Говорим: походи сначала на шахматы, потом, например, на танцы. Ребенок пробует, ищет. Это абсолютно нормально, когда ребенок выбирает.