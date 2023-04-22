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«Знаковое место». Сотни человек принимают участие в субботнике на мемориальном комплексе в Озаричах

22 апреля 2023 11:36
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Новости Беларуси. Половина средств республиканского субботника пойдет на обновление мемориального комплекса «Озаричский лагерь смерти». Сегодня здесь высадился трудовой десант из более чем 300 человек, чтобы помочь строителям и расчистить территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Знаковое место». Сотни человек принимают участие в субботнике на мемориальном комплексе в Озаричах-1

Узники Озаричей стали участниками жуткого эксперимента. Заключенных использовали для создания «биологического щита».  Эпидемия сыпного тифа должна была остановить наступление Красной армии, но план фашистов провалился – инфекция поразила тысячу красноармейцев, из них погибли около ста. Жертвы среди мирных жителей были куда значительнее. Мемориал, возведенный на скорбном месте в 1965-м, скоро получит новый облик.

«Знаковое место». Сотни человек принимают участие в субботнике на мемориальном комплексе в Озаричах-4

Александр Гончаров, директор Гомельского домостроительного комбината:
На субботнике будут демонтироваться старые дорожки, плита стелы, здание музея. Залита подготовка пола, произведено уплотнение и уборка территории, прилегающей вокруг мемориала. Знаковое место, и оно должно выглядеть соответственно.

«Знаковое место». Сотни человек принимают участие в субботнике на мемориальном комплексе в Озаричах-7

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
В Год мира и созидания надо что-то делать – добавлять и созидать. Этот памятник увековечит память воинов-медиков, которые сражались на фронтах. И они здесь сделали очень большое дело, когда освободили лагерь, чтобы не распространился тиф, и сохранили жизнь не только солдатам, но и местным жителям.

«Знаковое место». Сотни человек принимают участие в субботнике на мемориальном комплексе в Озаричах-10

Новый мемориал станет отражением трагедии белорусского народа. Над его концепцией работал архитектор Сергей Первицкий. Комплекс расширится, появятся новые элементы: башня памяти, камни прозрения, зона возложения цветов, панно с архивными фотографиями и памятный знак военным медикам, остановившим распространение тифа. Завершат работы до конца года.

# Субботники в Беларуси # общество # Иван Крупко # Александр Гончаров # Сергей Первицкий # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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