«Знаковое место». Сотни человек принимают участие в субботнике на мемориальном комплексе в Озаричах

Новости Беларуси. Половина средств республиканского субботника пойдет на обновление мемориального комплекса «Озаричский лагерь смерти». Сегодня здесь высадился трудовой десант из более чем 300 человек, чтобы помочь строителям и расчистить территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узники Озаричей стали участниками жуткого эксперимента. Заключенных использовали для создания «биологического щита». Эпидемия сыпного тифа должна была остановить наступление Красной армии, но план фашистов провалился – инфекция поразила тысячу красноармейцев, из них погибли около ста. Жертвы среди мирных жителей были куда значительнее. Мемориал, возведенный на скорбном месте в 1965-м, скоро получит новый облик.

Александр Гончаров, директор Гомельского домостроительного комбината:

На субботнике будут демонтироваться старые дорожки, плита стелы, здание музея. Залита подготовка пола, произведено уплотнение и уборка территории, прилегающей вокруг мемориала. Знаковое место, и оно должно выглядеть соответственно.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

В Год мира и созидания надо что-то делать – добавлять и созидать. Этот памятник увековечит память воинов-медиков, которые сражались на фронтах. И они здесь сделали очень большое дело, когда освободили лагерь, чтобы не распространился тиф, и сохранили жизнь не только солдатам, но и местным жителям.